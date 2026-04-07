Виктор Орбан — Владимиру Путину: «Я готов помочь всем, чем смогу»

По данным Bloomberg, Виктор Орбан якобы сказал президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре в октябре 2025 года, что готов сделать все, чтобы поддержать его, в том числе организовать в Будапеште переговоры о прекращении войны в Украине. Американское агентство ссылается на стенограмму разговора, составленную венгерским правительством.

"Вчера наша дружба достигла таких высот, что я готов помочь всем, чем смогу", - сказал Орбан, согласно протоколу, добавив в качестве дополнительного подтверждения, что "я в вашем распоряжении по любому вопросу, где я могу помочь".

Виктор Орбан напомнил российскому президенту популярную, по его словам, венгерскую басню, в которой мышь освобождает льва, попавшего в сеть, потому что лев ранее пощадил жизнь мыши. В протоколе говорится, что Путин на это рассмеялся.

По данным Bloomberg, телефонный разговор между премьер-министром Венгрии и президентом России состоялся около полудня 17 октября. Большую часть разговора оба политика посвятили выражению признательности друг другу, а также президенту США Дональду Трампу.

Агентство отмечает, что Орбан и Путин говорили с Трампом 16 октября о возможном саммите в Будапеште, который так и не состоялся. Орбан также сказал Путину, что, по его мнению, их дружба стала только крепче с момента их первой встречи в Санкт-Петербурге в 2009 году. "Чем больше у нас друзей, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", - сказал Орбан, согласно стенограмме, которую подтвердил Bloomberg источник, знакомый с ходом беседы и попросивший об анонимности.

Орбан добавил, что сожалеет о том, что они не могут регулярно и лично встречаться с Путиным, как это было до пандемии коронавируса (начавшейся в 2020 году), а президент России похвалил "суверенную и гибкую" позицию Венгрии в отношении войны в Украине. Путин добавил, что не понимает, почему сбалансированная, центристская политика Орбана вызывает конфликты.