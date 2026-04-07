Силиня хочет изменить закон: чиновников с уголовными делами будут отстранять на годы?

Сейчас закон позволяет отстранять таких должностных лиц максимум на один месяц, хотя расследование уголовных дел обычно занимает значительно больше времени.

Об этом Силиня заявила сегодня на заседании правительства при обсуждении отчёта KNAB за прошлый год и плана по борьбе с коррупцией на 2026–2027 годы.

Премьер подчеркнула, что существующие нормы не соответствуют реальности. В качестве примера она привела расследование Европейской прокуратуры (EPPO) по делу о возможном мошенничестве в IT-закупках, которое, по словам прокурора, может длиться несколько лет. При этом политики не знают всех подозреваемых, и чиновники теоретически могут продолжать работать в госуправлении во время следствия.

Идею Силини поддержал и глава KNAB Янис Страуме. Он отметил, что при наличии «тени подозрений» должен существовать механизм для более длительного отстранения сотрудника.

Напомним, что в рамках этого уголовного дела о мошенничестве в IT-закупках на 1,5 миллиона евро уже задержаны 21 человек, в том числе государственные должностные лица. Трое из них — Айнарс Бидерс, Йоренс Лиопс и Айгарс Церус — находятся под арестом.