Я не имел право отменять решения премьера: начался суд над Цитсковскисом

Цитсковскис также заявил, что не признаёт предъявленный ему гражданский иск о возмещении ущерба в размере 89 382 евро.

По версии прокуратуры, Цитсковскис, будучи руководителем Государственной канцелярии, не контролировал расходование бюджетных средств в Бюро премьер-министра. В результате были заказаны пять специальных чартерных рейсов, что превысило установленные законом ограничения и причинило государству ущерб почти в 90 тысяч евро.

Прокурор Давис Гуревич подчеркнул, что именно бездействие Цитсковскиса как главы ведомства привело к незаконным тратам.

Сам обвиняемый считает, что ответственность должны нести те, кто принимал решения и заказывал рейсы, а не он. Цитсковскис отметил, что по закону не имел права отменять решения, принятые премьер-министром и его бюро.

В начале заседания Цитсковскис разрешил вести видео- и аудиозапись процесса, заявив, что «общество должно видеть, что происходит в суде».

Следующее заседание назначено на 19 мая. На нём планируется допросить свидетелей.

Дело касается незаконного использования специальных авиарейсов во время зарубежных командировок бывшего премьера Кариньша. По данным прокуратуры, государство могло сэкономить почти 90 тысяч евро, если бы вместо чартеров использовались регулярные коммерческие рейсы.