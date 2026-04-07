Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Я не имел право отменять решения премьера: начался суд над Цитсковскисом

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 16:21

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис во вторник в суде полностью отверг предъявленное ему обвинение в так называемом деле о спецрейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.

Цитсковскис также заявил, что не признаёт предъявленный ему гражданский иск о возмещении ущерба в размере 89 382 евро.

По версии прокуратуры, Цитсковскис, будучи руководителем Государственной канцелярии, не контролировал расходование бюджетных средств в Бюро премьер-министра. В результате были заказаны пять специальных чартерных рейсов, что превысило установленные законом ограничения и причинило государству ущерб почти в 90 тысяч евро.

Прокурор Давис Гуревич подчеркнул, что именно бездействие Цитсковскиса как главы ведомства привело к незаконным тратам.

Сам обвиняемый считает, что ответственность должны нести те, кто принимал решения и заказывал рейсы, а не он. Цитсковскис отметил, что по закону не имел права отменять решения, принятые премьер-министром и его бюро.

В начале заседания Цитсковскис разрешил вести видео- и аудиозапись процесса, заявив, что «общество должно видеть, что происходит в суде».

Следующее заседание назначено на 19 мая. На нём планируется допросить свидетелей.

Дело касается незаконного использования специальных авиарейсов во время зарубежных командировок бывшего премьера Кариньша. По данным прокуратуры, государство могло сэкономить почти 90 тысяч евро, если бы вместо чартеров использовались регулярные коммерческие рейсы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Читать
Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

Мир 12:19

Мир 0 комментариев

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Читать

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать