Охотились за яйцами — нашли «полоний» : в Германии подняли тревогу

Этого оказалось достаточно.
Полоний-210 считается одним из самых опасных радиоактивных ядов, поэтому реакция была мгновенной. На место вызвали полицию и пожарных, и дальше всё развивалось по максимально серьёзному сценарию.
В городок прибыли около 138–140 спасателей и 41 единица техники, включая специализированные группы радиационной защиты и работы с опасными веществами.
Сначала всё выглядело тревожно. Пожарные оценили находку как «вполне реальную»: аккуратная маркировка, внешний вид, вес около 200 граммов — всё совпадало с тем, что ожидали бы увидеть в случае настоящего вещества.
Но затем — неожиданный поворот.
Приборы на месте не зафиксировали никакой радиации.
Флакон изъяли и передали на дальнейшее исследование в ведомства земли Баденх-Вюртеннберг. Параллельно полиция начала выяснять, как бутылка вообще оказалась в саду и что в ней на самом деле.
Для жителей, как позже подчеркнули власти и спасатели, угрозы не было.
Но осадок остался.
Потому что одно дело — находка на охоте за пасхальными яйцами.
И совсем другое — когда на ней написано слово, которое мгновенно поднимает на ноги сотни людей.