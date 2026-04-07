Охотились за яйцами — нашли «полоний» : в Германии подняли тревогу

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 14:39

Всюду жизнь

Обычный поиск пасхальных яиц внезапно превратился в почти сценарий триллера. Двое мужчин нашли в парке небольшого немецкого городка Вайхинген-ан-дер-Энц белую пластиковую бутылку с красной крышкой и надписью «Polonium 210».

Этого оказалось достаточно.

Полоний-210 считается одним из самых опасных радиоактивных ядов, поэтому реакция была мгновенной. На место вызвали полицию и пожарных, и дальше всё развивалось по максимально серьёзному сценарию.

В городок прибыли около 138–140 спасателей и 41 единица техники, включая специализированные группы радиационной защиты и работы с опасными веществами.

Сначала всё выглядело тревожно. Пожарные оценили находку как «вполне реальную»: аккуратная маркировка, внешний вид, вес около 200 граммов — всё совпадало с тем, что ожидали бы увидеть в случае настоящего вещества.

Но затем — неожиданный поворот.

Приборы на месте не зафиксировали никакой радиации.

Флакон изъяли и передали на дальнейшее исследование в ведомства земли Баденх-Вюртеннберг. Параллельно полиция начала выяснять, как бутылка вообще оказалась в саду и что в ней на самом деле.

Для жителей, как позже подчеркнули власти и спасатели, угрозы не было.

Но осадок остался.

Потому что одно дело — находка на охоте за пасхальными яйцами.

И совсем другое — когда на ней написано слово, которое мгновенно поднимает на ноги сотни людей.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

