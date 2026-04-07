Охотились за яйцами — нашли «полоний» : в Германии подняли тревогу

Этого оказалось достаточно.

Полоний-210 считается одним из самых опасных радиоактивных ядов, поэтому реакция была мгновенной. На место вызвали полицию и пожарных, и дальше всё развивалось по максимально серьёзному сценарию.

В городок прибыли около 138–140 спасателей и 41 единица техники, включая специализированные группы радиационной защиты и работы с опасными веществами.

Сначала всё выглядело тревожно. Пожарные оценили находку как «вполне реальную»: аккуратная маркировка, внешний вид, вес около 200 граммов — всё совпадало с тем, что ожидали бы увидеть в случае настоящего вещества.

Но затем — неожиданный поворот.

Приборы на месте не зафиксировали никакой радиации.

Флакон изъяли и передали на дальнейшее исследование в ведомства земли Баденх-Вюртеннберг. Параллельно полиция начала выяснять, как бутылка вообще оказалась в саду и что в ней на самом деле.

Для жителей, как позже подчеркнули власти и спасатели, угрозы не было.

Но осадок остался.

Потому что одно дело — находка на охоте за пасхальными яйцами.

И совсем другое — когда на ней написано слово, которое мгновенно поднимает на ноги сотни людей.