Будем ездить с пересадками: автобусы по Латвии пустят по-новому (1)

© LETA 7 апреля, 2026 13:14

1 комментариев

Количество региональных пассажирских автобусных маршрутов в этом году останется практически неизменным - около 6400, но на 0,2% (400 тыс. км) будет сокращена протяженность маршрутов. Однако из-за недостаточного количества пассажиров, доходов от билетов, а также высоких затрат уже сейчас решается вопрос об изменениях в маршрутной сети путем создания пересадочных пунктов.

В этом году общая протяженность сети пассажирских автобусных маршрутов в Латвии составляет 73,76 млн км. Сокращение на 400 тыс. км не является существенным, но все же дает экономию, признали в Автотранспортной дирекции (АТД).

Зато оно затрагивает часть населения: уже сейчас создает и еще создаст проблемы жителям в регионах.

Так, жительница Саулкрастского края Яна встревожена существенным сокращением автобусных рейсов на маршрутах Лимбажи-Сигулда-Саулкрасты. "Часть рейсов сокращена даже вдвое или больше. Например, на маршруте Рига-Айнажи вместо 21 рейса сейчас остались лишь 10, а на маршруте Рига-Саулкрасты-Лимбажи, на котором было четыре рейса, в будущем не останется ни одного. По какому праву АТД собирается запретить жителям передвигаться? Это сознательная изоляция региона, которая проводится "по-тихому", в надежде, что жители заметят это только утром 1 июля на пустых остановках".

АТД отвечает, что на этих маршрутах пассажиров было очень мало и содержать их нерентабельно. "Там, где есть возможность соединить эти рейсы с железной дорогой, это мы и делаем. На станции Саулкрасты ведутся работы по улучшению инфраструктуры, софинансируемые государством, поэтому мы планируем связать автобусные рейсы с графиком движения поездов", - пояснил руководитель департамента общественного транспорта АТД Томас Бейкулис.

АТД отмечает тот факт, что число пассажиров до сих пор не достигло предшествовавшего пандемии уровня. Повлияло и то, что многие теперь выбирают удаленный или гибридный формат работы.

Рост числа пассажиров по сравнению с прошлым годом составил пару процентов. Ассоциация пассажирских перевозчиков планирует еще обсудить с дирекцией планы на этот год, но АТД допускает, что могут последовать изменения в отдельных рейсах.

(Lsm.lv)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 11:25

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать
Загрузка

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 1 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (1)

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 1 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (1)

Наука 10:37

Наука 1 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Читать

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (1)

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация 1 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

Читать