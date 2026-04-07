Зимой цены на электроэнергию в Латвии могут превысить 300 евро за МВтч: эксперт

© LETA 7 апреля, 2026 17:21

Если Ормузский пролив останется закрытым на более длительный период, цены на электроэнергию в Латвии зимой 2026/2027 года могут приблизиться к рекордному уровню кризиса 2022 года, когда средние месячные цены превышали 300 евро за мегаватт-час (МВтч), — спрогнозировал LETA международный производитель возобновляемой электроэнергии Eurowind Energy Neue Energien.

Компания, ссылаясь на данные статистического управления Европейского союза (ЕС) Евростата, указывает, что за 20 лет Латвии удалось сократить долю импортируемой электроэнергии с 69,4% до 29,3%, однако Латвия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей.

В случае нестабильности на внешних рынках импортируемые энергоресурсы существенно влияют на цены на электроэнергию. Ухудшение геополитической ситуации, включая эскалацию конфликта в Иране, напрямую влияет на цены на газ и нефть, а также на счета конечных потребителей в Латвии, подчеркивает компания.

Компания утверждает, что энергетический баланс ЕС выявляет системную проблему, поскольку, согласно текущим данным, ЕС производит 43% своей энергии, а 57% импортируется. Из этого объема 38% энергетического баланса приходится на нефть и нефтепродукты, а 21% — на природный газ, которые в основном поставляются из внешних источников, включая США, Норвегию, Алжир и другие страны. Это означает, что любой внешний шок, от военного конфликта до логистических сбоев, немедленно отражается на всех ценах.

Генеральный директор компании "Eurowind Energy Neue Energien" Артурс Томс Плешс поясняет, что в Латвии, с одной стороны, доля возобновляемых источников энергии в доступной энергетической структуре достигает почти 46%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. С другой стороны, значительная часть структуры конечного потребления по-прежнему состоит из нефтепродуктов (33,3%) и газа, а также сохраняется зависимость от импорта некоторых видов энергии, таких как природный газ.

Плешс добавляет, что в периоды, когда солнечной и гидроэнергии не так много, а именно в холодные месяцы года, такая зависимость от импорта очень заметна в ценах на электроэнергию и влияет на все, от продуктов питания до услуг.

Компания прогнозирует, что если Ормузский пролив останется закрытым на более длительный период, цены на электроэнергию в Латвии этой зимой могут приблизиться к рекордному уровню кризиса 2022 года, когда средние месячные цены превышали 300 евро за МВтч. В течение большей части зимы оптовые цены в Латвии могут оставаться стабильными на уровне выше 150-200 евро за МВтч, но в холодные дни — значительно выше.

Компания отмечает, что, несмотря на относительно высокую общую долю возобновляемых источников энергии, их важнейший элемент — ветровая энергия — по-прежнему развит слабо. В Латвии в 2024 году из ветровой энергии было произведено около 0,2 тераватт-часов (ТВт·ч) электроэнергии, в Литве — около 3,8 ТВт·ч, а в Эстонии — около 1,3 ТВт·ч.

Это означает, что Латвия значительно отстает в сегменте, который является основой доступной электроэнергии в Европе. Таким образом, в периоды низкого производства гидроэнергии и солнечной энергии страна вынуждена компенсировать дефицит за счет импорта и более дорогих ресурсов, что напрямую влияет на цены.

Плешс отмечает, что для Латвии это означает необходимость сделать стратегический выбор, поскольку в условиях, когда глобальные конфликты становятся еще одним фактором энергетической нестабильности, единственным долгосрочным решением является развитие собственного производства электроэнергии.

«В этом контексте важную роль играет ветроэнергетика, поскольку это местный ресурс, не зависящий от импорта, и очень эффективный способ снизить влияние дорогостоящих ископаемых ресурсов на цену электроэнергии», — отмечает Плешс, добавляя, что в противном случае Латвия рискует и дальше оставаться заложницей внешних рынков с соответствующими экономическими последствиями.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе (A9). Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

