«Это полная катастрофа!» ЕС не может принять ключевые решения, но малые страны против реформ

Собеседники издания подчеркивают, что ЕС рискует остаться в стороне в момент, когда геополитические решения принимаются быстрее, чем система способна их обрабатывать.

Группа стран, возглавляемая Германией и Швецией, призывает существенно ограничить или даже отменить право вето, позволяющее одной стране блокировать действия всего блока. «Мы должны отказаться от принципа единогласия в внешней и безопасности ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы стать более действенными на международной арене», — заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефюльс и добавил, что опыт последних недель с оказанием помощи Украине и санкциями против России ясно это демонстрирует.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также указал, что дискуссии об использовании голосования квалифицированным большинством при принятии решений в области внешней политики вновь станут актуальными. Это давление усиливается в то время, когда Венгрия незадолго до выборов неоднократно задерживала принятие важных решений, в том числе о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Это вызывает опасения, что внешняя политика ЕС может стать заложницей внутренней политики. Даже даже если премьер-министр Виктор Орбан потеряет власть, дипломаты предупреждают, что проблема останется, поскольку принцип единогласия позволяет любому правительству занимать блокирующую позицию.

«Существуют серьезные проблемы с тем, как мы принимаем решения», — отметил испанский депутат Начо Санчес Аморс. «Каждый месяц появляются новые вопросы, которые это подтверждают. Мы должны реагировать», — подчеркнул он.

В свою очередь, другие страны, в том числе Франция, Бельгия и более мелкие государства-члены, решительно отстаивают право вето, считая его важным инструментом защиты национальных интересов. «Начало дебатов о принципе единодушия в данный момент стало бы самым быстрым путем к серьезным проблемам», — сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Большинство европейских столиц сходятся в одном: система не работает. «Посмотрите на санкции против поселенцев на Западном берегу — это полная катастрофа», — отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС и добавил: «26 из 27 стран поддерживают это, но одна страна блокирует все».

Институциональная напряженность только усугубляет ситуацию. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас конфликтуют из-за лидерства во внешней политике.

Дипломаты подчеркивают, что эти споры — лишь симптом, а не причина проблемы.

Многие считают, что главная проблема заключается в принципе единогласия. Европейская народная партия предлагает реформировать архитектуру внешней политики ЕС, в том числе создать должность министра иностранных дел ЕС и Совет безопасности для более оперативного реагирования на угрозы. В нее также будут вовлечены такие страны, как Великобритания, Норвегия и Исландия. «Многие понимают, что наша система внешней политики не работает», — сказал аналитик Стефан Лене, подчеркнув, что «в этой области не хватает инноваций».

Но не все с этим согласны, другие подчеркивают, что главный вопрос — это политическая воля. «Можно создать хоть тысячу институтов, но пока существует принцип консенсуса, система не будет работать полноценно», — заключил один из дипломатов ЕС.