Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
«Это полная катастрофа!» ЕС не может принять ключевые решения, но малые страны против реформ

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 12:54

Мир 0 комментариев

Европейский Союз сталкивается с системным кризисом, который ставит под угрозу его роль глобального игрока. Неспособность принимать единые решения, например, разблокировать кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, ввести санкции против радикальных поселенцев на Западном берегу и принять меры против России, свидетельствует о системном параличе, пишет Politico со ссылкой на девятерых дипломатов, чиновников, законодателей и экспертов ЕС.

Собеседники издания подчеркивают, что ЕС рискует остаться в стороне в момент, когда геополитические решения принимаются быстрее, чем система способна их обрабатывать.

Группа стран, возглавляемая Германией и Швецией, призывает существенно ограничить или даже отменить право вето, позволяющее одной стране блокировать действия всего блока. «Мы должны отказаться от принципа единогласия в внешней и безопасности ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы стать более действенными на международной арене», — заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефюльс и добавил, что опыт последних недель с оказанием помощи Украине и санкциями против России ясно это демонстрирует.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также указал, что дискуссии об использовании голосования квалифицированным большинством при принятии решений в области внешней политики вновь станут актуальными. Это давление усиливается в то время, когда Венгрия незадолго до выборов неоднократно задерживала принятие важных решений, в том числе о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Это вызывает опасения, что внешняя политика ЕС может стать заложницей внутренней политики. Даже даже если премьер-министр Виктор Орбан потеряет власть, дипломаты предупреждают, что проблема останется, поскольку принцип единогласия позволяет любому правительству занимать блокирующую позицию.

«Существуют серьезные проблемы с тем, как мы принимаем решения», — отметил испанский депутат Начо Санчес Аморс. «Каждый месяц появляются новые вопросы, которые это подтверждают. Мы должны реагировать», — подчеркнул он.

В свою очередь, другие страны, в том числе Франция, Бельгия и более мелкие государства-члены, решительно отстаивают право вето, считая его важным инструментом защиты национальных интересов. «Начало дебатов о принципе единодушия в данный момент стало бы самым быстрым путем к серьезным проблемам», — сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Большинство европейских столиц сходятся в одном: система не работает. «Посмотрите на санкции против поселенцев на Западном берегу — это полная катастрофа», — отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС и добавил: «26 из 27 стран поддерживают это, но одна страна блокирует все».

Институциональная напряженность только усугубляет ситуацию. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас конфликтуют из-за лидерства во внешней политике. 

Дипломаты подчеркивают, что эти споры — лишь симптом, а не причина проблемы.

Многие считают, что главная проблема заключается в принципе единогласия. Европейская народная партия предлагает реформировать архитектуру внешней политики ЕС, в том числе создать должность министра иностранных дел ЕС и Совет безопасности для более оперативного реагирования на угрозы. В нее также будут вовлечены такие страны, как Великобритания, Норвегия и Исландия. «Многие понимают, что наша система внешней политики не работает», — сказал аналитик Стефан Лене, подчеркнув, что «в этой области не хватает инноваций».

Но не все с этим согласны, другие подчеркивают, что главный вопрос — это политическая воля. «Можно создать хоть тысячу институтов, но пока существует принцип консенсуса, система не будет работать полноценно», — заключил один из дипломатов ЕС.

Комментарии (0)
Главные новости

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

