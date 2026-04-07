Государство должно помочь жителям: Швинка предлагает снизить стоимость проездных на поезда

Он отметил, что государство должно помочь жителям смягчить последствия роста цен на топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке. В связи с этим министр разработал предложение о снижении цен на железнодорожные абонементы на 50% на три месяца.

С помощью такого предложения министр надеется мотивировать больше людей выбирать поезд в качестве повседневного средства передвижения. Путем замены поездки на личном автомобиле на проезд поездом жители Латвии могли бы сэкономить около 12 млн евро за три месяца, пишет министр.

Предложение будет направлено на рассмотрение на коалиционном совещании и на ближайшем заседании Кабинета министров, добавил Швинка, подчеркнув, что в такой ситуации решения необходимо принимать незамедлительно.