Только пособие

Можно ли безработным «подрабатывать»?

Поправки к Закону о поддержке безработных и ищущих работу предусматривают, что право находиться в статусе безработного и право на получение пособия по безработице возможно только при отсутствии дохода. Это условие распространяется на все налоговые режимы, включая получателей авторского вознаграждения. Изменения вступили в силу 1 апреля 2026 года.

Вплоть до 31 марта 2026 года безработный, зарегистрированный в Государственной налоговой службе как самозанятое лицо, мог одновременно получать доход и сохранять статус безработного в случаях, когда его ежемесячный доход не достигал минимальной заработной платы и уплачивались взносы социального страхования на пенсионные накопления - в размере 10% от дохода.

V Если безработный получает доход

Изменения аннулировали «вольности» для безработных и ужесточили порядок получения доходов лицами, зарегистрированными как безработные.

Если в период безработицы человек получает доход в качестве наемного работника или самозанятого лица, в том числе в качестве получателя гонораров, об этом необходимо уведомить Государственное агентство занятости (NVA) в течение одного рабочего дня.

Если вы не сообщите о своей занятости и потеряете статус безработного, выплата пособия по безработице будет приостановлена Государственным агентством социального страхования (VSAA). А уже выплаченное пособие за период занятости должно будет возвращено в государственный бюджет.

V Временная работа во время получения пособия

Вместе с тем разрешается временная занятость безработного. С 1 апреля 2026 года установлены более длительные периоды временной занятости с момента получения статуса безработного:

- до 92 дней для работников по найму;

- до трех месяцев для самозанятых.

Если безработный заключает договор временного трудоустройства или авторского вознаграждения и уведомляет NVA:

- выплата пособия по безработице за период занятости приостанавливается;

- после окончания работы выплата пособия возобновляется и продлевается на время, когда безработный был краткосрочно трудоустроен.

Исключение: статус безработного и пособие сохраняются, если доход был получен за работу, выполненную до получения статуса безработного. Например, авторские вознаграждения за ранее выполненную работу.

V Дополнительную информацию можно получить:

- о статусе, правах и обязанностях безработных – в Государственном агентстве занятости, на портале – nva.gov.lv;

- о пособиях по безработице – в Государственном агентстве социального страхования:

- телефон для консультаций – 64507020;

- электронная почта - konsultacijas@vsaa.gov.

Электросамокат на прокат

Обязательная проверка на алкоголь

Чтобы получить электросамокат в аренду, нужно будет подтвердить наличие водительских прав, а также пройти тест на реакцию на алкоголь. Подшофе – не кататься!

Такие требования, относящиеся ко всем транспортным средствам совместного пользования, вступили в силу 1 апреля 2026 года.

Тесты на реакцию пользователей средств микромобильности будут напоминать онлайн-тест CSDD на реакцию. Любитель покататься подойдет к самокату, попробует его зарезервировать - и система выкинет оповещение на смартфон, что надо пройти тест на реакцию. Это будут простые задания, которые позволят оценить реакцию, необходимую для управления даже таким микротранспортом...

Изменения вызвали негативную реакцию у компаний, предоставляющих услуги проката средств микромобильности. Многие представители этого бизнеса отмечают, что нигде в Европе таких строгих требований нет. Загрузка тестов на реакцию в приложения требует больших средств. Не исключено также, что резко сократится число желающих взять электросамокат напрокат.

В свою очередь предприниматели считают, что эффективнее и менее затратно было бы повысить штрафы за езду в нетрезвом виде и усилить полицейский надзор, чтобы контролировать пользователей. Например, предприятие NextBike отмечает, что для проката классических велосипедов такая проверка лишняя. С новыми затратами бизнес становится экономически невыгодным, и компания уходит с латвийского рынка...

Работающим пенсионерам

Пенсии пересчитывают автоматически 1 апреля

Работающие пенсионеры, если они перечисляют обязательные взносы социального страхования, могут каждый год увеличивать свою пенсию. Для перерасчета достаточно было подать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA), но не чаще чем раз в 12 месяцев.

Многие сениоры так и делают, увеличивая свои пенсии по старости и по инвалидности. Но для этого надо было постоянно подавать заявление о перерасчете, причем в последние два года – в электронном виде на портале Latvija.lv или на портале Госагентства социального страхования (VSAA) - с э-подписью. Для многих пенсионеров в возрасте это пытка. Поэтому многие или вообще не подавали заявление, или раз в два-пять лет. Таким образом теряя или откладывая на годы возможную прибавку.

Теперь поправки к пенсионному закону сделали возможным автоматический перерасчет пенсии тем, кто после назначения пенсии по старости или инвалидности платит взносы обязательного социального страхования. Сохранился порядок перерасчета - не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии. Считается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена или перечислена пенсия.

(!) Первый автоматический перерасчет пенсии - 1 апреля 2026 года, а затем - ежегодно.

Сейчас возникает вопрос: почему кто-то из пенсионеров не получит перерасчет пенсии? Это значит, что с момента подачи им заявления о перерасчете прошло менее 12 месяцев. Значит, этому пенсионеру автоматический перерасчет будет сделан 1 апреля следующего года.

В таком случае пенсионер может ждать этого срока или через 12 месяцев после последнего перерасчета подать в VSAA заявление с просьбой пересчитать пенсию и с этой даты впредь делать автоматический перерасчет. Но не ранее чем через 12 месяцев после последнего перерасчета пенсии или ее назначения (!)...

Жилищное пособие

ЕщЕ месяц действуют льготные коэффициенты

Высокие счета за коммунальные услуги, в том числе за отопление и электроэнергию, нынешней зимой стали поводом для принятия поправок к Закону о социальных услугах и социальной помощи.

Были увеличены коэффициенты, используемых социальными службами самоуправлений для расчета жилищного пособия в зимний период. Также добавлена позиция для семей с детьми вплоть до 24 лет, если те продолжают общее, профессиональное или высшее образование.

Жилищное пособие рассчитывается по специальной формуле: учитываются доход домохозяйства, порог гарантированного минимального дохода (GMI) и установленные законом расходы на жилье.

Так, используются коэффициенты:

- 2,5 - для рижанина пенсионного возраста, который проживает один, или жителя с инвалидностью, который проживает один;

- 2 - для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью;

- 2 - для домохозяйства с детьми;

- 1,7 - для других домохозяйств.

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а его жилищные расходы – 300 евро в месяц, размер пособия ранее составлял бы 192 евро, но после поправок увеличится до 267 евро в месяц. Также эти изменения обеспечивают возможность получения поддержки для большего числа домохозяйств, общие доходы которых ранее не позволяли обращаться за социальной помощью.

Новый расчет жилищных пособий для оплаты коммунальных услуг жителям действует для счетов за период с 1 января по 30 апреля текущего года.

Также многие управляющие компании и поставщики тепла, воды и электроэнергии объявили, что в этот период – по апрель включительно – не взимают штрафные проценты за просроченные платежи. Некоторые предприятия предложили более длительные льготные сроки (спрашивайте в своих самоуправлениях)...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА