"Во вторник в Иране будет одновременно и День электростанций, и День мостов. Ничего подобного еще не было!!! Откройте этот долбанный пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду", - написал американский лидер.

Трамп добивается возобновления судоходства в Ормузском проливе, которое было нарушено после нападения Израиля и США на Иран.Президент США также напомнил, что срок, который он дал Ирану, скоро истекает, отметив, что у Тегерана осталось около 48 часов.

"Помните, я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время идет; осталось всего 48 часов, прежде чем ад обрушится на них", - говорится в ранее опубликованной записи главы Белого дома.

Ормузский пролив, расположенный между Персидским и Оманским заливами, является одним из самых важных коридоров для транспортировки энергоносителей. Иран закрыл проход через него после начала боевых действий США и Израилем.

Прекращение судоходства в проливе потрясло мировые рынки, вызвав резкий рост цен на энергоносители и усилив опасения по поводу нехватки поставок.

Ормуз также является ключевым путем для грузов удобрений, направляющихся в Европу. По данным ООН, помимо поставок нефти и газа, около 13 процентов мирового экспорта удобрений проходит через этот пролив.

Трамп неоднократно обрушивался на западных партнеров за то, что они не откликнулись на его призыв ввести военно-морские силы, чтобы вновь открыть Ормузский пролив, и даже заявил в одном из интервью на этой неделе, что рассматривает возможность выхода США из НАТО.