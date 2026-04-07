«Откройте этот долбанный пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду!» Трамп вне себя (3)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 09:32

Выбор редакции

В воскресенье Дональд Трамп повторил угрозы в адрес иранских властей, пообещав в соцсети TruthSocial, что если Тегеран не откроет Ормузский пролив, то США начнут со вторника бомбить мосты и электростанции.

"Во вторник в Иране будет одновременно и День электростанций, и День мостов. Ничего подобного еще не было!!! Откройте этот долбанный пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду", - написал американский лидер.

Трамп добивается возобновления судоходства в Ормузском проливе, которое было нарушено после нападения Израиля и США на Иран.Президент США также напомнил, что срок, который он дал Ирану, скоро истекает, отметив, что у Тегерана осталось около 48 часов.

"Помните, я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время идет; осталось всего 48 часов, прежде чем ад обрушится на них", - говорится в ранее опубликованной записи главы Белого дома.

Ормузский пролив, расположенный между Персидским и Оманским заливами, является одним из самых важных коридоров для транспортировки энергоносителей. Иран закрыл проход через него после начала боевых действий США и Израилем.

Прекращение судоходства в проливе потрясло мировые рынки, вызвав резкий рост цен на энергоносители и усилив опасения по поводу нехватки поставок.

Ормуз также является ключевым путем для грузов удобрений, направляющихся в Европу. По данным ООН, помимо поставок нефти и газа, около 13 процентов мирового экспорта удобрений проходит через этот пролив.

Трамп неоднократно обрушивался на западных партнеров за то, что они не откликнулись на его призыв ввести военно-морские силы, чтобы вновь открыть Ормузский пролив, и даже заявил в одном из интервью на этой неделе, что рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Комментарии (3)
Комментарии (3)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Важно 11:53

Важно 3 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Важно 11:48

Важно 3 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Важно 11:36

Важно 3 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Важно 11:26

Важно 3 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

Важно 11:25

Важно 3 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Мир 11:23

Мир 3 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 3 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

