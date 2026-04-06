А всё началось с того, что ей попалась на глаза публикация LSM.LV, где говорилось о том, какой была самая большая пенсия в Латвии за прошлый год. Сумма в размере 44 тысяч евро, конечно, немалая, особенно в местном масштабе. Так что, возможно, примерно такая же реакция была не только у Крастини.

"Надо срочно установить потолок для пенсий. Срочно", - пишет она.

Публика не замедлила откликнуться:

- Он уже есть. Существует потолок обязательных взносов государственного социального страхования.

- Люди этого не знают. Дважды в году СМИ вытаскивают нескольких, кто насхематозил в 90-е, и народ ведётся. С другой стороны, со временем так и так придётся реформировать.

- Ещё идея для тебя: ограничить максимальную зарплату. Все должны быть одинаково неимущими! Спорткары и виллы отобрать! (Пахнет коммунизмом.)

- Почему человек, который(-ая) хорошо зарабатывал, в старости не может получить соответствующую пенсию? Я не говорю о конкретных персонажах.

- Тогда надо и потолок соцвзносов установить или разрешить забрать 2-й пенсионный уровень. Иначе какой смысл платить налоги?

- Может быть, надо установить потолок зарплаты для политиков и чиновников? Ещё было бы хорошо, если бы зарплата состояла из основного оклада и бонуса, который выплачивается при достижении результата?

- Человек платит соцвзносы и соответственно получает. Кроме того, у людей, особенно мужчин, существует лотерея - доживёт или умрёт. Ладно, шахер-махер из 90-х - это другая история, но в 2026 году это просто лишит возможности платить людям официально большие зарплаты.

- Думаю, что полезно было бы ввести ещё и потолок для банковских депозитов, и обязательно нужно подумать о нормировании жилой площади! Нечестно!

- Почему? Если человек работал, годами получал зарплату 100 тысяч евро в месяц, платил налоги, с чего это ему полагается пенсия меньше, чем он заработал?

- Для постов Майи тоже нужен потолок.

- Так как советский трудовой стаж не засчитывается, был момент, когда каждый мог внести на 1-й пенсионный уровень сам, сколько захочет. То, что эту "возможность" скоро прикроют, знали несколько приближённых к власти. Тогда и получились эти большие пенсии, в то время как у остальных после индексации это даже пенсией не назовёшь.

- По сути, аномалия - это только те, кто в какой-то краткий промежуток времени искусственно сделал себе большие взносы, чтобы потом получать большую пенсию. Когда-то ходили слухи, что самая большая пенсия - у бывшего президента Андриса Берзиньша, который её себе обеспечил ещё до того, как стать президентом.

- Для зарплат тоже надо установить потолок? Например, вы, насколько понимаю, предложили бы ещё и максимально разрешённый доход на душу населения в месяц в размере двух тысяч евро? Раньше мне не казалось, что зло коммунизма столь жизнеспособно. Мне представлялось, что тоталитарный коммунистический режим вымер.

- Кажется безумной суммой для нашей бедной страны, которая в топовой позиции в ЕС - с другого конца.