Орбан заявил о заговоре с целью подрыва газопровода «Турецкий поток». Оппозиция считает это инсценировкой

«Мы распорядились усилить военный контроль и охрану венгерского участка газопровода. Сербские власти проводят расследование, и венгерские власти находятся с ними в постоянном контакте», — заявил Орбан.

Ранее президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили, что на сербской территории рядом с газопроводом «Турецкий поток» были обнаружены взрывчатые вещества «огромной разрушительной силы».

«Рюкзаки, в которых находились два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами, были обнаружены в Каниже на севере Сербии, в нескольких сотнях метров от газопровода», — сообщил Вучич.

Вучич написал в своих соцсетях, что после того, как сербские военные нашли взрывчатку у трубопровода, он лично сообщил об этом премьер-министру Венгрии. Орбан, в свою очередь, сообщил в посте в фейсбуке, что созвал чрезвычайное заседание совета обороны.

«Нагнетание паники»

Заявление прозвучало за неделю до парламентских выборов в Венгрии. По данным большинства опросов, Орбан, находящийся у власти 16 лет, заметно отстает от оппозиции. В ходе кампании он делает акцент на угрозах, которые, как он утверждает, исходят от Украины.

В последние недели венгерские эксперты по безопасности предполагали, что на территории Венгрии или Сербии, где у власти находится дружественный Орбану президент Вучич, может быть инсценирована некая операция для того, чтобы помочь партии «Фидес» одержать победу на выборах, или же дать Орбану повод объявить чрезвычайное положение и вовсе отложить или отменить выборы.

После того, как эксперты заявили о возможной операции под «ложным флагом», лидер венгерской оппозиции Петр Мадьяр обвинил Орбана в «нагнетании паники» при участии «советников из России».

Мадьяр в посте в соцсети X выразил сомнение в правдивости заявлений Орбана и Вучича.

«Многие высказывали предположение, что в Сербии в период Пасхи может „случайно“ произойти какой-то инцидент, возможно, связанный с газопроводом», —заявил он, потребовав своего включения в состав заседания Совета национальной обороны.

Мадьяр обвинил Орбана в том, что тот вместе с сербским президентом инсценировал этот инцидент.

«Ему не удастся помешать проведению выборов в следующее воскресенье. Ему не удастся помешать миллионам венгров положить конец самым коррумпированным двадцати годам в истории нашей страны», — заявил он.

После окончания заседания Совета национальной обороны Виктор Орбан выступил с обращением в фейсбуке, в котором заявил, что по полученным им данным, на участке газопровода «Турецкий поток» была подготовлена диверсионная операция. Он подтвердил, что на данный момент газопровод работает без сбоев и что обе страны, Сербия и Венгрия, усилили меры по защите газопровода.

Орбан не стал напрямую возлагать ответственность за инцидент на Украину, однако намекнул на это, заявив, что «Украина уже много лет пытается лишить Европу доступа к российским энергетическим ресурсам».

«Они взорвали „Северный поток“, закрыли газопровод, снабжающий Венгрию, а в этом году ввели против Венгрии нефтяную блокаду, перекрыв трубопровод „Дружба“. Российский участок „Турецкого потока“ также подвергается постоянным военным нападениям. Действия Украины представляют смертельную угрозу для Венгрии», — заявил он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто был еще более конкретен в своих обвинениях.

«За последние дни и недели мы видели все, — написал он в фейсбуке. — Сначала они перекрыли крупный газопровод, проходящий через Украину, затем не возобновили поставки по нефтепроводу „Дружба“, а в последние недели несколько раз атаковали газопровод „Турецкий поток“ на территории России десятками дронов. В эту цепочку вписывается и планировавшийся взрыв на сербском участке газопровода».

На предвыборных митингах Орбан говорил своим сторонникам, что низкие цены на отопление и топливо в Венгрии возможны только благодаря дешевой российской нефти и газу, которые поступают в страну по трубопроводам: нефть — через Украину, газ — через Балканы.

Он также утверждает, что блок «Киев-Брюссель-Берлин» пытается помешать Венгрии получать дешевое российское топливо, чтобы навязать стране своего «марионеточного» премьер-министра Мадьяра на предстоящих выборах.

Пока что официальных обвинений в причастности Украины к инциденту с газопроводом не выдвигалось. Однако осведомленный источник в Сербии сообщил Би-би-си, что это может произойти уже в понедельник, когда сербские власти, как ожидается, обнародуют первые результаты своего расследования.

В воскресенье украинское правительство заранее опровергло любые обвинения в причастности к произошедшему.

«Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, речь идет о российской операции под ложным флагом, проводимой в рамках активного вмешательства Москвы в венгерские выборы», — написал представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети Х.

2 апреля венгерский специалист по безопасности Андраш Рац написал в фейсбуке, что на территории Сербии может быть инсценирована «ложная атака» на газопровод «Турецкий поток». Он также предсказал, что взрывчатка будет идентифицирована как украинская, что позволит Орбану в очередной раз возложить вину на Киев.

«У нас была достоверная предварительная информация об этой операции, в том числе подробности о ее месте и возможных сроках, — сообщил Би-би-си бывший высокопоставленный сотрудник венгерской контрразведки Петер Буда. — Очевидно, что здесь речь не идет об интересах Украины. Подобная операция помогла бы Орбану перед выборами, повлияв на общественное мнение в его пользу».

Газопровод, известный как «Балканский поток» — это часть газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Сербию и Венгрию. Каждый год Венгрия получает по нему от пяти до восьми миллиардов кубометров российского газа.