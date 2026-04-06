МИД Эстонии: Готовы отразить возможное вторжение России

© Deutsche Welle 6 апреля, 2026 10:00

Эстония не станет пассивной жертвой возможной агрессии России. Собственная армия, союзники в регионе и инвестиции в оборону делают Таллинн готовым к немедленному ответу на любую провокацию, заявили в МИД страны.

Эстония не станет пассивной жертвой агрессии, если Россия решится проверить НАТО на прочность в Балтийском регионе. Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, 4 апреля.

МИД Эстонии: Станем крупнейшей военной силой в регионе

Канцлер - высший госслужащий в системе эстонского МИД, координирующий его работу, он подчиняется министру иностранных дел. В беседе с Welt am Sonntag Всевиов подчеркнул, что Эстония обладает собственными вооруженными силами, которые будут готовы действовать в первые же часы потенциального конфликта.

"Напомню, что решения принимаем и мы. Эстонию и страны Балтии иногда рассматривают как просто территорию, уязвимую для нападения. Это не так. У нас есть вооруженные силы, причем самые крупные на той территории, о которой идет речь. В первые дни конфликта мы будем крупнейшей военной силой на этой территории", - сказал он.

 Эстонский дипломат: Откроем огонь по "зеленым человечкам"

Всевиов напомнил, что, несмотря на небольшие размеры, Эстония инвестирует около 5% ВВП в оборону и формирует полноценную дивизию. Если на ее территорию попытаются проникнуть иностранные войска, эстонские военные откроют огонь, заверил дипломат.

"Если "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы откроем по ним огонь. Все просто. И мы сделаем всевозможное, чтобы удержать союзников на нашей стороне, чтобы защитить каждый дюйм эстонской территории", - сказал он.

Дипломат отметил, что Таллинн годами добивался расширения присутствия союзных сил НАТО в Балтийском регионе, и этот процесс продолжается. Для Эстонии принципиально важно дать понять потенциальному агрессору, что любой удар по ней станет ударом и по ее союзникам. Всевиов подчеркнул: страна не только готова к обороне, но и считает своим долгом удерживать внимание партнеров на необходимости укрепления восточного фланга НАТО.

"Речь также идет о том, чтобы ясно дать понять другой стороне: если вы придете, мы будем стрелять, а если будете применять тяжелое вооружение, то поразите всех, включая наших союзников", - сказал он.

Ряд инвесторов передумал вкладывать в Эстонию из-за угроз

Всевиов прокомментировал и недавние военные игры, которые прошли в университете бундесвера в Гамбурге. Учения показали, что в случае вторжения в страны Балтии Россия может быстро добиться контроля над регионом. По словам эстонского дипломата, итоги моделирования привели к панике среди некоторых деловых партнеров Таллинна.

"Военная игра, которая заканчивается поражением или победой НАТО, - не проблема. Неприятно, когда это вызывает панику. Мы знаем собственное положение, оно нас не пугает. Но мне неприятно разговаривать с инвесторами, которые пересматривают свои решения. Могу сказать одно: любой, кто инвестирует в Финляндию или Польшу, может с чистой совестью инвестировать и в нас", - сказал дипломат.

