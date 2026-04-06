То солнце, то дождь: чего ждать от погоды на следующей неделе

В понедельник будет в основном облачно, ожидается порывистый ветер. Ночью в центральных и восточных районах пройдут дожди, с утра новая зона осадков достигнет Курземе - она принесёт за собой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью - от + до +4 градусов, ветер - юго-западный и западный, от умеренного до умеренно сильного, при порывах - до 15-19 м/с, на побережье - до 20-23 м/с. Днём на большей части территории Латвии продолжится дождь и мокрый снег, температура воздуха - не выше +2-7 градусов.

Во вторник также сохранится облачная и сырая погода, осадки пройдут на более обширной территории. В течение дня западный и северо-западный ветер сменится на северный, местами усилится, в основном в прибрежных и западных районах, где порывы достигнут 15-19 м/с. Температура воздуха ночью - от 0 до +4, днём - от +4 до +6 градусов.

В среду непогода несколько утихнет, небо будет временами проясняться, во многих местах покажется солнце. Такие погодные условия продержатся до конца следующей недели.

В ночь на среду на востоке возможны небольшие кратковременные осадки, далее под влиянием антициклона - преимущественно сухая погода. Будет дуть в основном умеренный северный ветер, по ночам столбик термометра будет падать ниже нулевой отметки, днём воздух будет прогреваться до +6-11 градусов.