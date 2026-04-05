Сегодня мир отмечает Пасху

Дата Пасхи из года в год меняется, так как зависит от фаз Луны. Некоторые другие христианские праздники также отмечаются в зависимости от даты Пасхи.
Сегодня Пасху празднуют католики, лютеране и баптисты.
Сегодня христианские церкви, пользующиеся григорианским календарём, отмечают Пасху - праздник воскресения Иисуса Христа.
Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.
Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".
Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!
Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард.
Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.
22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.
