"Картофель - очень энергоёмкая культура. Сейчас фермеры потратят много денег, чтобы только посадить его", - прогнозирует председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Хотя расходы растут, нет никаких признаков, что сажать картошку не будут. "У тех, кто в этом бизнесе, особого выбора и нет. Он уже отложил на семена, куда он теперь их денет? В то же время это шанс для него заработать осенью. Картофель много требует, но и много даёт", - считает Краукле.

Она предполагает, что в огородах вряд ли станут сажать больше картофеля, чтобы обеспечить себя и семью: "Большого бума может и не быть. Мы видим, как это происходит в этом году в связи с огромными урожаями в Европе. У них и площади выросли, и были прекрасные условия для идеального урожая, поэтому возникло огромное перепроизводство. К нам пошёл дешёвый картофель. И теперь он [покупатель] думает - если я могу купить за 19 центов в супермаркете, зачем мне стараться".

По подсчётам союза, который возглавляет Краукле, цена на семенной картофель в этом году увеличилась примерно на 5%.

Следует иметь в виду также, что в последние годы потребление картофеля сокращается. Впрочем, увеличивается количество продукции, которую сдают на предприятия по переработке - заводы по производству чипсов и крахмала. Но там его берут по фиксированной цене.

Фермер и опытный картофелевод Илгварс Круминьш оценивает ситуацию так: "Никто не знал, что война начнётся, и никто не знает, когда она закончится и как это в конце концов повлияет на цены. То ли это спекуляция торговцев горючим длительностью несколько месяцев, то ли это будет иметь долгосрочный эффект - возможно, мы увидим это к Янову дню".

Круминьш предполагает, что новый сезон будет проблемным, но сейчас ничего прогнозировать невозможно. Нынешнее положение, по его словам, можно описать одним словом - неопределённость.