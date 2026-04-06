Фермеры предупреждают: дешёвой картошки больше не будет (3)

© Lsm.lv 6 апреля, 2026 12:10

Выбор редакции 3 комментариев

Площадь сельхозуодий, отведённая под картофель, в последние годы стабилизировалась. В прошлом году эта культура занимала в Латвии более 12,5 тысяч га. Хотя погода в 2025-м не благоприятствовала уборке, на рынке местного картофеля до сих пор хватало, но, по словам фермеров, он уже заканчивается. Главная задача сейчас - подсчитать, как рост затрат повлияет на себестоимость производства в новом сезоне, сообщает Латвийское радио.

"Картофель - очень энергоёмкая культура. Сейчас фермеры потратят много денег, чтобы только посадить его", - прогнозирует председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Хотя расходы растут, нет никаких признаков, что сажать картошку не будут. "У тех, кто в этом бизнесе, особого выбора и нет. Он уже отложил на семена, куда он теперь их денет? В то же время это шанс для него заработать осенью. Картофель много требует, но и много даёт", - считает Краукле.

Она предполагает, что в огородах вряд ли станут сажать больше картофеля, чтобы обеспечить себя и семью: "Большого бума может и не быть. Мы видим, как это происходит в этом году в связи с огромными урожаями в Европе. У них и площади выросли, и были прекрасные условия для идеального урожая, поэтому возникло огромное перепроизводство. К нам пошёл дешёвый картофель. И теперь он [покупатель] думает - если я могу купить за 19 центов в супермаркете, зачем мне стараться".

По подсчётам союза, который возглавляет Краукле, цена на семенной картофель в этом году увеличилась примерно на 5%.

Следует иметь в виду также, что в последние годы потребление картофеля сокращается. Впрочем, увеличивается количество продукции, которую сдают на предприятия по переработке - заводы по производству чипсов и крахмала. Но там его берут по фиксированной цене.

Фермер и опытный картофелевод Илгварс Круминьш оценивает ситуацию так: "Никто не знал, что война начнётся, и никто не знает, когда она закончится и как это в конце концов повлияет на цены. То ли это спекуляция торговцев горючим длительностью несколько месяцев, то ли это будет иметь долгосрочный эффект - возможно, мы увидим это к Янову дню". 

Круминьш предполагает, что новый сезон будет проблемным, но сейчас ничего прогнозировать невозможно. Нынешнее положение, по его словам, можно описать одним словом - неопределённость.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (3)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (3)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

