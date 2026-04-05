Пассажирский поезд приближался к станции, но шёл ещё на довольно большой скорости, аварии избежать не удалось, автомашина при столкновении сильно пострадала. Водитель доставлен в больницу, никто из пассажиров поезда не пострадал.

По информации Sadursme.lv, согласно свидетельствам очевидцев, поезд резко затормозил, но полностью остановился лишь примерно через 400 м.

Подробной информации о состоянии пострадавшего водителя пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Возможно, водитель не заметил запрещающий сигнал на переезде.