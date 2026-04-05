«Хотел бы услышать ответы»: Пойканс — о книге Столтенберга и её интерпретации

В частности, специалист по компьютерным наукам Илмарс Пойканс опубликовал на платформе "Х" пост, в котором задал несколько "неудобных" вопросов, ответы на которые он хотел бы получить. Естественно, ему тут же приписали, что он "продался Кремлю".

Вот о чём, собственно, идёт речь:

"Ещё раз о "самой правильной" интерпретации фрагмента из книги Столтенберга. Самый дурацкий способ отреагировать со стороны латвийских официальных лиц - орать, что это гибридная операция. Вместо этого я бы охотно послушал ответы на разные, в том числе и каверзные, вопросы, которые показали бы, что они способны мыслить. Например:

О внутренней динамике альянса:

* Какие прецеденты существуют в истории НАТО, когда генсек или крупные страны-участницы принимали или обсуждали решения, непосредственно влияющие на безопасность малых стран-участниц без их полноценного вовлечения? Какие институциональные механизмы могли бы предотвратить повторение таких ситуаций и какие из них уже существуют?

* Как заявление Столтенберга о возможной координации США и генсека по вопросу буферных зон перекликается с нынешними сигналами из Вашингтона о приоритетах НАТО? Существует ли модель, чтобы прогнозировать, когда большие союзники могут быть готовы "торговать" безопасностью восточного фланга ради других геополитических целей?

О стратегии сдерживания:

* Если гипотетически в 2021 году идея буферных зон осуществилась бы, каким был бы конкретный военный эффект для обороноспособности стран Балтии? Прошу моделировать сценарии с участием союзных сил и без него, принимая во внимание нынешние возможности России в Западном военном округе и Калининграде.

* Каковы конкретные недочёты в возможностях, которые нужно восполнить странам Балтии, чтобы дискуссия о буферных зонах в будущем стала стратегически бессмысленной, то есть чтобы наша собственна способность к сдерживанию была достаточной, независимо от размещения союзников?

О дипломатическом позиционировании:

* Как страны Балтии могут дипломатически использовать откровения из книги Столтенберга - в качестве аргумента для внутренних реформ НАТО, чтобы усилить право вето малых стран-участниц или механизмы консультаций по вопросам, непосредственно затрагивающим их территориальную безопасность?

* Какова оптимальная стратегия коммуникации для публичного реагирования на откровения из этой книги? Каков баланс между информированием общественности о факторах риска и сбережением единства альянса от подрыва?

О региональном сотрудничестве:

* С учётом того, что формат NB8 закрепился, как страны Балтии могут институционализировать гарантии, что в будущем никакие решения на уровне НАТО о восточном фланге не будут приняты без общей позиции NB8? Каковы успешные прецеденты в других региональных блоках?

* Как ось Польша - Балтия - Северные страны может стать достаточно сильным блоком, чтобы любая дискуссия о буферных зонах или сокращении сил была политически невозможной без согласия данного блока?

О долгосрочной устойчивости:

* Каковы исторические примеры, когда малые страны в военных альянсах успешно обеспечивали себе более влиятельную позицию, чем это позволяла бы их величина? Какие факторы были решающими - военный вклад, географическое положение, дипломатическое мастерство или что-то другое?

* Если в будущем Россия снова предложит переговоры об "архитектуре безопасности" с элементами буферных зон, каким было бы оптимальное "контрпредложение" от стран Балтии, которое при этом продемонстрировало бы конструктивность, но не допустило бы ухудшения безопасности?

Об устойчивости общества:

* Как откровения из книги Столтенберга правильно донести до общественности стран Балтии, чтобы усилить решимость общества инвестировать в оборону (5% от ВВП), не вызывая паники или утраты доверия к НАТО? Каковы хорошие рамки коммуникации для такой цели?"

На эти вопросы в комментариях отвечает Даце: "Чтобы ответить на эти вопросы, нужен мозг, а не только партийность. Ответа не будет..."