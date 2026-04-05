Это «Титаник!» Юрист Ринголд Балодис проанализировал интервью Силини (3)

Редакция PRESS 5 апреля, 2026 19:04

Выбор редакции

"Уже даже не смешно, поскольку при наблюдении за этим перформансом становится неудобно за неё, причём нисходит жуткое озарение: государством Эвика Силиня, видимо, не управляет, даже "сидя дома". Она возглавляет правительство лишь "за компанию", как некий политический аксессуар, который толком не понимает, в каком пространстве находится", - так характеризует депутат Рижской думы Ринголд Балодис интервью премьера программе ЛТВ "Утренняя панорама"

Далее он приводит конкретные примеры:

"На вопрос, почему снова надо дать денег airBaltic, ответ был потрясающим: компания давно ничего не требовала, она эвакуировала наших граждан и, видите ли, в airBaltic поменялось правление. Как-то так. По такой логике - если сосед одолжит соли, ему причитается ещё и ваш банковский код и ключи от квартиры. А-а-а, и ещё денег надо будет дать!

На вопрос о том, ездит ли она сама на общественном транспорте, как недавно "сверху" призывала народ, премьер нарисовала эпичную картину: "Да, езжу поездом в Украину!". А вот в повседневной жизни ей, бедной, якобы мешает "протокол безопасности". Но этого недостаточно - она сослалась на Еврокомиссию, которая тоже призывает ездить на общественном транспорте, сидеть дома, работать удалённо. Похоже, что этот призыв дама из верхов "Единства" восприняла чересчур буквально - полностью "удалилась" от руководящих процессов.

Насчёт цен на топливо началась настоящая детективная игра на детсадовском уровне. Вчера сфоткала цену, сегодня опять - ай-яй-яй, на 1 цент больше! Каков же её глубокий анализ? "Фото выражают всё". С такой дедукцией ей не правительством руководить надо, а соцсети заполнять фотографиями своих обедов. Если всё же хотите ответов, идите к министру транспорта, потому что Эвика здесь - просто прохожая.

Когда заговорили о дронах, логика продолжала "метать искры". Над нашей страной дроны в Россию из Украины не летают, ибо... этого просто не может быть! Безопасность нашего неба с Украиной сравнивать нельзя, там идёт война, поэтому они готовы, а мы так спокойны, что даже нежданный дрон не распознали бы, упади он нам на голову. Стратегическое планирование на уровне: "Будем надеяться, что ничего не случится".

Когда разговор дошёл до ИТ-скандала, премьер начала что-то рассказывать, но воспринять мысль или сложить какую-либо логическую цепочку не было возможно. (...) 

Должен ли кто-то взять на себя ответственность в политическом плане? Да нет же! Никакой политической ответственности она не видит, да, похоже, и не знает, как это выглядит. С чиновниками тоже ничего делать не надо - все "нужные" отставлены, а теперь она пассивно ждёт, что правоохранительные органы проявят "строгость". На вопрос, хотела ли бы она сама видеть реальную ответственность и кары, ответ застопорился, как испорченная пластинка: нет, все нужные уже отставлены".

В финале своей публикации Балодис подводит итог, назвав интервью Силини диагнозом - "неспособность анализировать процессы и тем более руководить страной". 

"Это даже уже не грустно, это полный самотёк. Это "Титаник"!" - заканчивается его статья.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (3)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (3)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

