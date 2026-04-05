Далее он приводит конкретные примеры:

"На вопрос, почему снова надо дать денег airBaltic, ответ был потрясающим: компания давно ничего не требовала, она эвакуировала наших граждан и, видите ли, в airBaltic поменялось правление. Как-то так. По такой логике - если сосед одолжит соли, ему причитается ещё и ваш банковский код и ключи от квартиры. А-а-а, и ещё денег надо будет дать!

На вопрос о том, ездит ли она сама на общественном транспорте, как недавно "сверху" призывала народ, премьер нарисовала эпичную картину: "Да, езжу поездом в Украину!". А вот в повседневной жизни ей, бедной, якобы мешает "протокол безопасности". Но этого недостаточно - она сослалась на Еврокомиссию, которая тоже призывает ездить на общественном транспорте, сидеть дома, работать удалённо. Похоже, что этот призыв дама из верхов "Единства" восприняла чересчур буквально - полностью "удалилась" от руководящих процессов.

Насчёт цен на топливо началась настоящая детективная игра на детсадовском уровне. Вчера сфоткала цену, сегодня опять - ай-яй-яй, на 1 цент больше! Каков же её глубокий анализ? "Фото выражают всё". С такой дедукцией ей не правительством руководить надо, а соцсети заполнять фотографиями своих обедов. Если всё же хотите ответов, идите к министру транспорта, потому что Эвика здесь - просто прохожая.

Когда заговорили о дронах, логика продолжала "метать искры". Над нашей страной дроны в Россию из Украины не летают, ибо... этого просто не может быть! Безопасность нашего неба с Украиной сравнивать нельзя, там идёт война, поэтому они готовы, а мы так спокойны, что даже нежданный дрон не распознали бы, упади он нам на голову. Стратегическое планирование на уровне: "Будем надеяться, что ничего не случится".

Когда разговор дошёл до ИТ-скандала, премьер начала что-то рассказывать, но воспринять мысль или сложить какую-либо логическую цепочку не было возможно. (...)

Должен ли кто-то взять на себя ответственность в политическом плане? Да нет же! Никакой политической ответственности она не видит, да, похоже, и не знает, как это выглядит. С чиновниками тоже ничего делать не надо - все "нужные" отставлены, а теперь она пассивно ждёт, что правоохранительные органы проявят "строгость". На вопрос, хотела ли бы она сама видеть реальную ответственность и кары, ответ застопорился, как испорченная пластинка: нет, все нужные уже отставлены".

В финале своей публикации Балодис подводит итог, назвав интервью Силини диагнозом - "неспособность анализировать процессы и тем более руководить страной".

"Это даже уже не грустно, это полный самотёк. Это "Титаник"!" - заканчивается его статья.