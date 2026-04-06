"В Страстную субботу кампания #RunāLatviski получила плохие новости. По вызову в этот адрес [ул. Мотору в Ильгюциемсе - Ред.] прибыли Госполиция, пожарные и Служба неотложной медицинской помощи... Хотя жилец дома сказал, что отлично понимает по-латышски, полицейский разговаривал с ним на государственном языке России. Сотрудники всех трёх служб говорили между собой по-русски. Когда им было сделано замечание "Говорите по-латышски", они его проигнорировали и сказали: не мешайте работать. Разве Латвия - это Россия? Ситуация по-прежнему оценивается как плохая! Дерусифицируй Латвию", - пишет она.

Вот некоторые из немногочисленных комментариев:

- Ну, я бы таким "сотрудникам" Госполиции не доверял. Не может ведь быть, чтобы госучреждение общалось по-русски. Может, это самозванцы?

- Многие советуют не ходить в магазины, где звучит русская речь. Может, надо было пожарных прогнать, нечего тут со своей русскостью жизни людей спасать...

- Лично я считаю, что после такого инцидента конкретно вовлечённые работники должны быть уволены! Я в самом деле считаю, что использование государственного языка России в рабочей обстановке в таких службах следует воспринимать как нелояльность к Латвии! Это НЕНОРМАЛЬНАЯ ситуация в 2026 году!!! КРЫШКА!!!

- Кошмар! Латыш вызывает Госполицию, а попадает в российскую милицию.

- За то, что представители Госполиции не говорили по-латышски, теперь полиция должна присудить сама себе штраф за неиспользование госязыка. Вот до чего мы дошли!