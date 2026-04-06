«Не мешайте работать!» Ланга возмущается: сотрудники оперслужб говорят между собой по-русски (5)

Редакция PRESS 6 апреля, 2026 14:45

Выбор редакции 5 комментариев

Фото LETA

Депутат Рижской думы Лиана Ланга рассказала в соцсети о случае в столице, который, по её мнению, представляет собой возмутительное явление.

"В Страстную субботу кампания #RunāLatviski получила плохие новости. По вызову в этот адрес [ул. Мотору в Ильгюциемсе - Ред.] прибыли Госполиция, пожарные и Служба неотложной медицинской помощи... Хотя жилец дома сказал, что отлично понимает по-латышски, полицейский разговаривал с ним на государственном языке России. Сотрудники всех трёх служб говорили между собой по-русски. Когда им было сделано замечание "Говорите по-латышски", они его проигнорировали и сказали: не мешайте работать. Разве Латвия - это Россия? Ситуация по-прежнему оценивается как плохая! Дерусифицируй Латвию", - пишет она.

Вот некоторые из немногочисленных комментариев:

- Ну, я бы таким "сотрудникам" Госполиции не доверял. Не может ведь быть, чтобы госучреждение общалось по-русски. Может, это самозванцы?

- Многие советуют не ходить в магазины, где звучит русская речь. Может, надо было пожарных прогнать, нечего тут со своей русскостью жизни людей спасать...

- Лично я считаю, что после такого инцидента конкретно вовлечённые работники должны быть уволены! Я в самом деле считаю, что использование государственного языка России в рабочей обстановке в таких службах следует воспринимать как нелояльность к Латвии! Это НЕНОРМАЛЬНАЯ ситуация в 2026 году!!! КРЫШКА!!!

- Кошмар! Латыш вызывает Госполицию, а попадает в российскую милицию.

- За то, что представители Госполиции не говорили по-латышски, теперь полиция должна присудить сама себе штраф за неиспользование госязыка. Вот до чего мы дошли! 

 

Комментарии (5)
Главные новости

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (5)

Важно 11:36

Важно 5 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (5)

Важно 11:26

Важно 5 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (5)

Важно 11:25

Важно 5 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (5)

Мир 11:23

Мир 5 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (5)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 5 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (5)

Важно 11:02

Важно 5 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (5)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 5 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

