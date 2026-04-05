"Если повысятся цены на топливо и газ, конечно, это отразится и на ценах продуктов питания. То же самое касается минеральных удобрений и зерновых продуктов. По мере роста затрат на производство растут и конечные цены, и эту ситуацию, увы, приходится принять", - прогнозирует он.

Что касается изделий из зерна, то Тронс поясняет, что тенденции ценообразования определяют в основном биржи зерна: "Там, правда, есть небольшие колебания цен, но в целом мы видим рост. Цены на молоко упали, но теперь снова постепенно повышаются. Нет никаких признаков, что цена какой-то группы продуктов может остаться без изменений или снизиться".

Для свинины и мяса птицы, в производстве которых используется зерно для откорма, Тронс прогнозирует небольшой рост цен: "Что значит "немного"? На уровне нескольких процентов, сейчас фермеры подсчитывают".

Цена на картофель зависит как от объёма прошлогоднего урожая, так и от местного нового урожая и от импорта. "Нам надо дождаться нового урожая, потому что старый урожай местами увеличил цены, а в других местах они снизились. В Западной Европе, например, в Германии, урожай был очень хороший, и часть продукции экспортируется в наш регион", - так видит ситуацию эксперт.