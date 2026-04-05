Мама 11-месячной девочки, умершей в Даугавпилсской больнице, получит компенсацию; так решил суд

В прошлом году Административный районный суд в Резекне постановил поручить Инспекции здоровья издать административный акт, чтобы из Фонда врачебного риска выплатить 123 тысячи 792 евро женщине, чья 11-месячная дочь умерла из-за недостаточного присмотра во время транспортировки из одного отделения в другое.

Из материалов дела следует: мама заметила, что её маленькая дочь, возможно, выпила таблетки валерианы. Сразу же была вызвана неотложная медицинская помощь, ребёнка доставили в Даугавпилсскую региональную больницу.

Девочку сразу же госпитализировали в реанимацию, через некоторое время был сделан вывод, что состояние пациентки стабильное и её можно перевести в другое отделение. Для транспортировки её отключили от монитора сердечной деятельности и дыхания, хотя по правилам эти показатели при транспортировке должны непрерывно отслеживаться.

Путь на пятый этаж занял около 20 минут. Всё это время с ребёнком были помощник врача и медсестра, но у них не было оборудования, которое дало бы сигнал об остановке сердца. Медики думали, что девочка просто спит.

В детском отделении дежурная сестра и врач увидели, что маленькая пациентка уже не дышит, и пришли к выводу, что ребёнок умер во время транспортировки или непосредственно перед этим.

Инспекция здоровья провела проверку и пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребёнка нет, а также выдвинула версию, что ребёнок умер от синдрома внезапной младенческой смерти. Это диагноз, который ставят грудным детям, которые без видимой причины умирают во сне.

Инспекция считает: отравление валерианой не было настолько тяжёлым, чтобы стать смертельным, врачи действовали правильно. Утверждалось, что смерть была внезапной, её невозможно было предвидеть.

Мать не согласилась с таким утверждением и обратилась в суд. Тот назначил всеобъемлющую судебно-медицинскую экспертизу с участием пяти специалистов, включая детского инфектолога, специалиста по интенсивной терапии и патолога.

Как сообщил портал apollo.lv, в постановлении суда был констатирован ряд вопиющих несоответствий, которые вызвали сомнения не только по поводу качества лечения, но и по поводу целостности документации.

В медицинской документации было указано артериальное давление ребёнка на 11:00, но суд сделал вывод, что в это время уже происходила транспортировка или подготовка к ней и пациентка не была подключена к монитору. Так что показатель давления был введён задним числом или вообще выдуман.

Эксперты отметили: если ребёнок был доставлен в отделение в 11:12 уже мёртвым, это свидетельствует о том, что состояние пациентки критически ухудшилось задолго до этого и если бы она осталась в отделении интенсивной терапии, где была подключена к мониторам, врачи заметили бы момент, когда сердечная деятельность стала ослабевать.

Судмедэксперты категорически отрицают диагноз внезапной младенческой смерти, поскольку ребёнок находился в больнице с конкретным диагнозом и его смерть имела физиологическую причину - это была острая сердечная недостаточность и асистолия, развитие которой врачи не заметили.

Суд первой инстанции не констатировал, что врачи осознанно навредили ребёнку, но пришёл к выводу, что из-за отключения от монитора и транспортировки без надлежащего контроля упустили момент, когда можно было спасти жизнь пациентки.

Суд признал, что решения Инспекции здоровья и Минздрава об отказе в компенсации были противозаконными, так что в течение месяца после вступления приговора в силу из Фонда врачебного риска должно быть выплачено 123 тысячи 792 евро.