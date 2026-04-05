Латвия третья с конца в ЕС по средней зарплате за час. Но есть и хорошие новости (1)

Euronews 5 апреля, 2026 07:06

Новости Латвии 1 комментариев

Если вы работаете в Люксембурге, вам повезло - скорее всего, вам платят самую высокую почасовую зарплату в среднем по всей Европе.

Согласно новым данным Евростата, опубликованным на этой неделе, в Великом герцогстве, расположенном в самом центре континента, средняя чистая зарплата составляет 49,7 евро в час. На втором месте - Исландия (47,0 евро), за ней следуют Норвегия (45,8 евро) и Дания (44,7 евро).

На другом конце таблицы - Латвия (12,9 евро), Румыния (12,9 евро) и Болгария (10,5 евро) с самой низкой средней почасовой оплатой труда.


 
 

В каких странах наблюдается самый быстрый рост чистой заработной платы?

Однако для Восточной Европы есть не только плохие новости. В период с 2021 по 2025 год в Болгарии зафиксирован самый большой рост чистой заработной платы - на 69,4%.

Польша также продемонстрировала высокие результаты: за тот же период зарплата после вычета налогов выросла на 66%, за ней следует Румыния с ростом на 61,3%.

В Хорватии, Литве и Венгрии чистая зарплата также выросла в среднем более чем на 50%.

С другой стороны, зарплаты остались относительно стабильными в Норвегии (5,5%), Швеции (6,1%) и Италии (10,6%), где в период с 2021 по 2025 год наблюдался самый медленный рост в Европе.

В Германии, Франции и Испании рост зарплат также оказался ниже среднего по ЕС показателя в 20%.

Где налоги оказывают наибольшее давление на работодателей и работников?

Открытие и ведение среднего бизнеса в ЕС может быть дорогостоящим для работодателей.

Для предприятий, в которых работает не менее 10 человек, труд работников обходится примерно в 35 евро в час. Если рассматривать только страны Еврозоны, то этот показатель возрастает до 38 евро.

Около четверти этих денег приходится на расходы, не связанные с оплатой труда, например, социальные взносы. Однако в разных странах существуют огромные различия в том, как распределяются расходы на оплату труда.

По данным Евростата, самые высокие расходы, не связанные с оплатой труда, несут работодатели во Франции (32%), Швеции (32%) и Словакии (29%), в то время как в Румынии, Литве и на Мальте эта доля практически равна нулю.

Испанские и итальянские предприятия отмечают, что налоги на труд выше, чем в среднем по ЕС, а чистая почасовая заработная плата ниже среднего показателя по блоку.

В каких странах зафиксированы самые высокие затраты на рабочую силу в целом?

Больше всего работодатели платят в Люксембурге - около 57 евро в час, если учитывать заработную плату и социальные взносы, что является самой высокой ставкой в ЕС.

Это на целых 5 евро в час больше, чем в Дании, занимающей второе место, и почти на 10 евро больше, чем в Нидерландах, занимающих третье место.

Но разрыв между верхней и нижней частями рейтинга очевиден.

В Болгарии стоимость рабочей силы составляет всего 12 евро в час, что является самым низким показателем в ЕС, а в Венгрии - чуть более 15 евро.

По данным Евростата, почасовая стоимость рабочей силы на уровне всей экономики выросла на 4,1% в ЕС и на 3,8% в еврозоне по сравнению с 2024 годом.

Мальта стала единственной страной, где общие затраты на рабочую силу снизились (-0,5%), в то время как наибольший рост был зафиксирован в Болгарии (+13,1%), Хорватии (+11,6%) и Словении (+9,3%).

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

