Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Андрей Козлов: «Падение рейтинга — это цена за самостоятельную позицию: что происходит с партией Росликова»

Редакция PRESS 6 апреля, 2026 09:37

Выбор редакции 0 комментариев

На фоне последних опросов общественного мнения, согласно которым партия «Стабильности!» показывает около 4,5%, в то время как ряд других политических сил демонстрируют более высокие результаты, член партии «Стабильности!» Андрей Козлов прокомментировал текущую ситуацию с рейтингами и объяснил, почему такие показатели не отражают реальный потенциал партии и её перспективы.

— Андрей, как вы оцениваете текущую политическую ситуацию в Латвии и вокруг вашей партии?

— Мы находимся в достаточно сложном и, я бы сказал, переломном периоде. Это касается не только одной партии — это касается всей политической системы. Последние годы показали, что политика всё чаще строилась на эмоциях, ярлыках и краткосрочных решениях.

В таких условиях любая сила, которая пытается говорить более спокойно и прагматично, неизбежно сталкивается с давлением и критикой. Это нормальная реакция системы на попытку изменить правила игры.

— Многие говорят о снижении рейтингов и проблемах внутри партии. Это кризис?

— Я бы не называл это кризисом в классическом смысле. Скорее, это этап проверки на прочность.

Да, есть давление, есть отток людей, есть сложные решения. Но такие периоды показывают реальную ценность политической силы — не в момент роста, а в момент, когда становится трудно.

Поддержка никуда не исчезает. Она просто становится менее шумной, но более осознанной. И это, на мой взгляд, даже более серьёзный фундамент на будущее.

— В чём, на ваш взгляд, ключевая проблема современной политики?

— Главная проблема — это разрыв между словами и действиями. Люди устали от обещаний, которые не реализуются, и от внутренней непрозрачности.

Современная политика должна меняться. Она должна становиться более честной внутри, более предсказуемой и более ориентированной на результат.

Игнорирование сильных людей, отсутствие внутреннего диалога и недооценка кадров — это стратегические ошибки, которые рано или поздно бьют по любой партии.

— Вы говорите о прагматизме. Что это значит на практике для Латвии?

— Прагматизм — это, прежде всего, способность принимать решения, исходя из интересов своей страны, а не из эмоций или внешнего давления.

Мир становится всё более нестабильным. Мы видим, как меняются глобальные процессы, как усиливается неопределённость. В таких условиях важно не впадать в крайности, а выстраивать взвешенную, рациональную политику.

Это касается и экономики, и внутренней политики, и внешних отношений. Малые страны особенно заинтересованы в стабильности, предсказуемости и умении защищать свои интересы.

— Какую роль в этом может сыграть ваша партия?

— У партии есть потенциал занять нишу именно такой прагматичной силы. Несмотря на всё давление, она уже показала, что готова поднимать сложные темы и идти против общего эмоционального потока.

Вопрос сейчас не только в рейтингах. Вопрос в том, сможет ли партия сделать следующий шаг — стать более зрелой внутренне, научиться ценить своих людей и выстроить эффективную командную работу.

Если это произойдёт, её потенциал далеко не исчерпан.

— А ваша личная роль в этом процессе?

— Я считаю, что сегодня важно не просто занимать позицию, а формировать подход к политике.

Для меня принципиально, чтобы политика становилась более ответственной, более системной и более ориентированной на реальные результаты.

Я открыт к работе, к диалогу и к решениям, которые действительно двигают страну вперёд. Но при этом считаю важным, чтобы внутри политических процессов сохранялись базовые вещи — уважение, договороспособность и ответственность за принятые решения.

— То есть вы не исключаете изменений в своей политической траектории?

— В политике нельзя мыслить категориями «никогда» или «всегда». Для меня важны не вывески, а содержание: команда, подход и реальные действия. Там, где есть возможность работать эффективно и приносить результат, там и есть смысл двигаться.

Сегодня время, когда политика должна становиться взрослее. И я намерен быть частью этого процесса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Загрузка

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

Наука 10:37

Наука 0 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

