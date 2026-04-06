Андрей Козлов: «Падение рейтинга — это цена за самостоятельную позицию: что происходит с партией Росликова»

— Андрей, как вы оцениваете текущую политическую ситуацию в Латвии и вокруг вашей партии?

— Мы находимся в достаточно сложном и, я бы сказал, переломном периоде. Это касается не только одной партии — это касается всей политической системы. Последние годы показали, что политика всё чаще строилась на эмоциях, ярлыках и краткосрочных решениях.

В таких условиях любая сила, которая пытается говорить более спокойно и прагматично, неизбежно сталкивается с давлением и критикой. Это нормальная реакция системы на попытку изменить правила игры.

— Многие говорят о снижении рейтингов и проблемах внутри партии. Это кризис?

— Я бы не называл это кризисом в классическом смысле. Скорее, это этап проверки на прочность.

Да, есть давление, есть отток людей, есть сложные решения. Но такие периоды показывают реальную ценность политической силы — не в момент роста, а в момент, когда становится трудно.

Поддержка никуда не исчезает. Она просто становится менее шумной, но более осознанной. И это, на мой взгляд, даже более серьёзный фундамент на будущее.

— В чём, на ваш взгляд, ключевая проблема современной политики?

— Главная проблема — это разрыв между словами и действиями. Люди устали от обещаний, которые не реализуются, и от внутренней непрозрачности.

Современная политика должна меняться. Она должна становиться более честной внутри, более предсказуемой и более ориентированной на результат.

Игнорирование сильных людей, отсутствие внутреннего диалога и недооценка кадров — это стратегические ошибки, которые рано или поздно бьют по любой партии.

— Вы говорите о прагматизме. Что это значит на практике для Латвии?

— Прагматизм — это, прежде всего, способность принимать решения, исходя из интересов своей страны, а не из эмоций или внешнего давления.

Мир становится всё более нестабильным. Мы видим, как меняются глобальные процессы, как усиливается неопределённость. В таких условиях важно не впадать в крайности, а выстраивать взвешенную, рациональную политику.

Это касается и экономики, и внутренней политики, и внешних отношений. Малые страны особенно заинтересованы в стабильности, предсказуемости и умении защищать свои интересы.

— Какую роль в этом может сыграть ваша партия?

— У партии есть потенциал занять нишу именно такой прагматичной силы. Несмотря на всё давление, она уже показала, что готова поднимать сложные темы и идти против общего эмоционального потока.

Вопрос сейчас не только в рейтингах. Вопрос в том, сможет ли партия сделать следующий шаг — стать более зрелой внутренне, научиться ценить своих людей и выстроить эффективную командную работу.

Если это произойдёт, её потенциал далеко не исчерпан.

— А ваша личная роль в этом процессе?

— Я считаю, что сегодня важно не просто занимать позицию, а формировать подход к политике.

Для меня принципиально, чтобы политика становилась более ответственной, более системной и более ориентированной на реальные результаты.

Я открыт к работе, к диалогу и к решениям, которые действительно двигают страну вперёд. Но при этом считаю важным, чтобы внутри политических процессов сохранялись базовые вещи — уважение, договороспособность и ответственность за принятые решения.

— То есть вы не исключаете изменений в своей политической траектории?

— В политике нельзя мыслить категориями «никогда» или «всегда». Для меня важны не вывески, а содержание: команда, подход и реальные действия. Там, где есть возможность работать эффективно и приносить результат, там и есть смысл двигаться.

Сегодня время, когда политика должна становиться взрослее. И я намерен быть частью этого процесса.