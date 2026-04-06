Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

«Будто в лесу под ёлкой»: поздравление с Пасхой главы Минблага повеселило (ФОТО)

6 апреля, 2026 13:03

Выбор редакции

YouTube

Как обычно, народ в соцсетях активно поздравляет друг друга - кто с Пасхой, а кто пока что с Вербным воскресеньем. "Слуги народа" тоже не отстают. Вот и министр благосостояния Рейнис Узулниекс опубликовал на платформе "Тредс" подходящий к случаю отрывок из народной песни, присовокупив своё фото.

Если с песней всё понятно, то с позой министра на снимке, что называется, не всё так однозначно, поскольку Узулниекс в кадре сидит на корточках "в позе орла" и гордо смотрит ввысь.

Кого-то это веселит, но есть и те, кто, мягко говоря, в недоумении:

- У вас есть какой-нибудь профессионал, который отвечает за присутствие в соцсетях или хотя бы консультирует?

- Я бы поставила на то, что это специально :) Посмотри, как много людей это увидело. Ну, не может разумный человек пропустить такое без самоиронии :)

- Нельзя уже на манер гопника посидеть?

- Что-то тут неладно...

- Как гопарь на кортах: "Сиги есть, ты чо такой дерзкий?"

- Яйца откладывает...

- Поздравление в восточноевропейском стиле 90-х!

- Материал для мема.

- Взгляд - как будто застукали в лесу под ёлкой со спущенными штанами...

- Хорошо покушал, кофе делает своё дело, буду брать пример с позы.

- Кто оформлял это фантастическое фото? Мог бы дать контакты, я сейчас активно ищу хорошего специалиста по графическому дизайну. Надеюсь, не слишком занят, потому что наверняка нарасхват для различных государственных надобностей.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать
Загрузка

Выбор редакции 11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Важно 11:02

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Новости Латвии 10:55

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Юридическая консультация 10:47

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать

Наука 10:37

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Читать

Юридическая консультация 10:35

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

Читать