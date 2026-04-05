Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Необходимо укрепить латышский язык: Силиня о решении Конституционного суда (1)

Редакция PRESS 5 апреля, 2026 07:07

Новости Латвии

LETA

После решения Конституционного суда Латвии по делу об использовании языков нацменьшинств в общественных СМИ задача Сейма Латвии и ответственных институтов — уточнить регулирование таким образом, чтобы оно укрепляло латышский язык и учитывало выводы суда, считает премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
 
Как сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра, политик также полагает, что обновлённое регулирование должно позволять общественным СМИ целенаправленно достигать тех аудиторий, где это объективно необходимо в интересах государственной безопасности и общественной сплочённости.

Решение Конституционного суда закрепляет роль латышского языка как единственного государственного языка в пространстве общественных СМИ, отмечает Силиня.

30 марта, Конституционный суд признал не соответствующим Сатверсме регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Суд подчеркнул, что именно законодатель, уважая независимость общественных СМИ и редакционную свободу, обязан обеспечить, чтобы при создании контента общественных СМИ был соблюден баланс между защитой латышского языка, правами лиц, принадлежащих к меньшинствам, и государственной безопасностью.

 

Комментарии (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

