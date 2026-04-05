Решение Конституционного суда закрепляет роль латышского языка как единственного государственного языка в пространстве общественных СМИ, отмечает Силиня.
30 марта, Конституционный суд признал не соответствующим Сатверсме регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Суд подчеркнул, что именно законодатель, уважая независимость общественных СМИ и редакционную свободу, обязан обеспечить, чтобы при создании контента общественных СМИ был соблюден баланс между защитой латышского языка, правами лиц, принадлежащих к меньшинствам, и государственной безопасностью.