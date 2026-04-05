После решения Конституционного суда Латвии по делу об использовании языков нацменьшинств в общественных СМИ задача Сейма Латвии и ответственных институтов — уточнить регулирование таким образом, чтобы оно укрепляло латышский язык и учитывало выводы суда, считает премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").



Как сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра, политик также полагает, что обновлённое регулирование должно позволять общественным СМИ целенаправленно достигать тех аудиторий, где это объективно необходимо в интересах государственной безопасности и общественной сплочённости.