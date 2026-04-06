Русский язык продолжает доминировать, особенно на радиостанциях. Сейчас в Латвии имеется 14 частных радиостанций на русском языке, в общественных СМИ есть целый портал, где можно читать информацию на русском.

Аболиньш предлагает вообразить ситуацию, в которой человек попадает в страну, языка которой он не знает, но жить ему приходится здесь: "Конечно, было бы приятно, если бы эта страна обеспечивала новости, развлечения, программы, порталы, газеты, радио и телевидение на понятном ему языке: человек охотно потреблял бы и смотрел бы это. Людей ведь нельзя за это винить, ведь это привычка!"

Если же таких программ нет, человек вынужден искать важную для него информацию на латышском языке, считает Аболиньш, признавая, что часть русскоговорящих, возможно, никогда не перейдёт на латышский язык и никогда не будет потреблять контент на латышском.

"Но часть людей интересует, что происходит в Латвии - например, спортивные результаты или место, где проходит концерт Интарса Бусулиса. С этого и надо начинать, формируя привычку использовать латышский язык. Это основная задача государства, но до сих пор государство целенаправленно действовало противоположным образом, обеспечивая контент на русском языке и удовлетворяя их потребности по-русски", - заявляет Аболиньш, выражая надежду, что на этом будет поставлена точка и что в Латвии сформируется единое информационное пространство на основе латышского языка.