Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Аболиньш: «Часть русскоговорящих, возможно, на латышский никогда не перейдёт»

TV24 6 апреля, 2026 14:20

Председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Иварс Аболиньш на телеканале TV24 в программе Nacionālo interešu klubs заявил, что присутствие русского языка в латвийском медийном пространстве "огромно".

Русский язык продолжает доминировать, особенно на радиостанциях. Сейчас в Латвии имеется 14 частных радиостанций на русском языке, в общественных СМИ есть целый портал, где можно читать информацию на русском. 

Аболиньш предлагает вообразить ситуацию, в которой человек попадает в страну, языка которой он не знает, но жить ему приходится здесь: "Конечно, было бы приятно, если бы эта страна обеспечивала новости, развлечения, программы, порталы, газеты, радио и телевидение на понятном ему языке: человек охотно потреблял бы и смотрел бы это. Людей ведь нельзя за это винить, ведь это привычка!"

Если же таких программ нет, человек вынужден искать важную для него информацию на латышском языке, считает Аболиньш, признавая, что часть русскоговорящих, возможно, никогда не перейдёт на латышский язык и никогда не будет потреблять контент на латышском.

"Но часть людей интересует, что происходит в Латвии - например, спортивные результаты или место, где проходит концерт Интарса Бусулиса. С этого и надо начинать, формируя привычку использовать латышский язык. Это основная задача государства, но до сих пор государство целенаправленно действовало противоположным образом, обеспечивая контент на русском языке и удовлетворяя их потребности по-русски", - заявляет Аболиньш, выражая надежду, что на этом будет поставлена точка и что в Латвии сформируется единое информационное пространство на основе латышского языка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Главные новости

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать
Загрузка

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (4)

Выбор редакции 11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (4)

Важно 11:02

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (4)

Новости Латвии 10:55

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (4)

Юридическая консультация 10:47

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (4)

Наука 10:37

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Читать

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (4)

Юридическая консультация 10:35

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

Читать