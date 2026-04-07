Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля
Они понятия не имеют, что значит получать зарплату с задержкой! Пуче о госуправленцах (3)

7 апреля, 2026 07:45

Когда работаешь в государственном управлении и получаешь стабильную зарплату, начинаешь мыслить в других категориях. Если бы хоть минуту проработал в бизнесе или хотя бы участвовал в работе компании по собственной инициативе, то увидел бы ситуацию изнутри, — так выразил свое мнение Армандс Пуче, журналист и ведущий программ TV24 «Kārtības rullis», «Stopkadri» и «Naudas cena», пишет la.lv со ссылкой на программу TV24 «Preses klubs».

«Большинство людей всю жизнь проработали в государственном управлении — те самые, кто разрабатывает нормативные акты и вносит изменения в законы. Это относится и к депутатам, и в еще большей степени к министрам. Есть даже целые партии, в которых работают люди, которые ни дня не проработали на оплачиваемой работе вне государственного сектора», — отмечает Пуче.

Журналист описывает этих людей следующим образом: «Они не видят реальности, что выплаты зарплаты, как правило, задерживаются, что оплата за оказанные услуги не поступает, они об этом не знают. Может случиться так, что гонорар поступит только через четыре месяца. Проценты по книге они получают только после ее продажи. Чиновники говорят, что это ненормально, да, но такое случается!»

Именно это нам и нужно изменить в стране, считает А. Пуче. 

...Хочется добавить: многие из госуправленцев наших понятия не имеют о том, как это - жить без оплаченной государством медстраховки, без права на больничный, а часто и без отпусков, без выходных даже в праздники, без тринадцатой зарплаты, без спецпропусков на автомобили... 

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

