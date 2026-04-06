40% ударных подлодок ВМС США выведены из эксплуатации: не могут отремонтировать

Причиной этого является не крупная война, а постоянное пренебрежение со стороны правительства США к важнейшим американским судостроительным верфям, пишет National Security Journal.

Серьезные провалы на американских верфях

Это серьезный стратегический провал для ВМС США, учитывая, что американские подводные лодки являются их наиболее устойчивым боевым активом в ходе войны на море. Что еще более важно, подводные лодки имеют жизненно важное значение для любого конфликта с Китаем, который может возникнуть в Индо-Тихоокеанском регионе.

Добавьте к этому продолжающуюся войну с Ираном, в которой Соединенные Штаты отчаянно нуждаются в возможностях нанесения ударов с большого расстояния, которые обеспечивают вооруженные крылатыми ракетами подводные лодки класса «Огайо» и подводные лодки класса «Вирджиния»; наличие недостаточного количества этих систем просто неприемлемо.

В связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке также существует вероятность того, что Пекин решит, что сейчас настало время действовать решительно против одного из своих соседей, что потребует развертывания американских подводных лодок в этом регионе. В нынешних условиях, учитывая глобальный темп оперативной деятельности ВМС США, вывод из строя почти половины американских ударных подводных лодок приведет к срыву стратегических планов.

Есть одна основная причина, по которой почти половина ударных подводных лодок ВМС простаивает в портах в ожидании ремонта: в США в настоящее время есть только четыре государственных верфи. Эти верфи старые, перегружены и испытывают нехватку персонала.

Нехватка рабочей силы на немногих американских военно-морских верфях длится уже десятилетиями. Еще более тревожным является то, что инфраструктура этих верфей восходит к проектам времен Второй мировой войны. За 80 лет они не были существенно обновлены или сделаны более эффективными.

К тому же, бум деиндустриализации, который действительно набрал обороты в 1970-х годах, оставил Америку с слишком малым количеством верфей. В результате не хватает мощностей для обслуживания американского подводного флота, из-за чего эти подводные лодки вынуждены ждать годами, прежде чем попадут на ремонт.

Когда плановое техническое обслуживание откладывается

Цель планового технического обслуживания — не допустить, чтобы естественный износ, которому подвергаются наши подводные лодки в течение срока службы, привел к катастрофическим последствиям.

Однако американские подводные силы сейчас пропускают плановые остановки на техническое обслуживание, поскольку нет рабочих, способных отремонтировать корабли, а на верфях не хватает причалов для быстрого ремонта и повторного развертывания этих подводных лодок. В результате техническое обслуживание задерживается.

Если все больше подводных лодок требуют технического обслуживания, а на верфях не хватает места (или рабочих), что приводит к «смертельной спирали» технического обслуживания. Срок пребывания в море подводных лодок, находящихся в развертывании, продлевается, что истощает экипажи, вызывает дополнительные повреждения из-за длительного износа и снижает общую боеготовность и численность подводных сил, создавая значительные пробелы в боеспособности.

И все это еще до начала крупной войны.

Проигрывая войну на верфях

А в Китае с верфями всё в порядке.

США уже много лет сталкиваются с нехваткой рабочей силы на своих верфях. Но Бюро бюджетного анализа (CBO) идет дальше, оценивая, что в течение следующих 25 лет спрос на рабочих превысит предложение. Этот постоянный дефицит рабочей силы составляет сотни тысяч рабочих дней в год.

Когда закончилась холодная война, Вашингтон полагал, что стране больше никогда не понадобится большой флот. В результате Конгресс и Пентагон начали опустошать американские верфи, поставщиков и кадровый резерв квалифицированных специалистов. На протяжении многих лет эти проблемы накапливались.

Современные атомные подводные лодки гораздо сложнее, чем неатомные. Весь флот США имеет атомную энергетику. Во время модернизации этих систем ВМС соблюдают более строгие протоколы безопасности; ремонт занимает больше времени и требует большего количества рабочей силы.

Кроме того, в Соединенных Штатах имеется лишь ограниченное количество объектов, сертифицированных для работы с ядерными материалами. В результате даже временные проблемы, такие как закрытие доков, могут иметь цепной эффект для всего флота.

К этому добавляется несоответствие ситуации, когда оборонный бюджет составляет почти 1 триллион долларов, а в результате наблюдается снижение боеспособности.

Таким образом, ВМС США теряют подводные лодки не на войне. Они теряют их в сухом доке. Что еще больше усугубляет положение Америки, в высокоинтенсивном конфликте, где подводные лодки будут нацелены на любую американскую ракету, например, в конфликте с Китаем, победит та сторона, которая быстрее строит, ремонтирует и развертывает свои подводные лодки. В нынешних условиях Китай имеет ключевые преимущества перед Соединенными Штатами.