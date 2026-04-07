Остров или уран? Как может выглядеть наземная операция США в Иране (спойлер: не как в Ираке-2003)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 12:28

Мир 0 комментариев

Судя по сообщениям информационных агентств о переброске в зону Персидского залива подразделений 82-й воздушно-десантной и 101-й воздушно-штурмовой дивизий, а также 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США подготовка к потенциальной наземной операции против Ирана выходит на качественно новый уровень. Однако речь, по всей видимости, не идет о полномасштабном вторжении по образцу кампании 2003 года в Ираке.

На текущий момент обсуждаются два ключевых сценария: захват стратегически важного острова Харг и операция по физическому изъятию запасов обогащенного урана Ирана.

Два сценария: демонстрация силы или сложная спецоперация

Бывший командующий Центрального командования США (CENTCOM - отвечает в частности, за зону Персидского залива) Джозеф Вотел в интервью The War Zone оценивает оба варианта как технически реализуемые, однако подчеркивает их различную военную и политическую значимость.

Говоря об острове Харг — ключевом элементе иранской нефтяной инфраструктуры — он отмечает, что его захват возможен как воздушным десантом, так и морской высадкой. Однако тактическая целесообразность такого шага вызывает сомнения.

Остров расположен всего в 20 милях от побережья Ирана, что делает его крайне уязвимым для ударов иранских вооруженных сил. По сути, размещенные там подразделения окажутся под постоянной угрозой.

С военной точки зрения, захват Харга не дает очевидного преимущества, которого нельзя было бы достичь с уже существующих баз в регионе. Тем не менее, такой шаг мог бы иметь важное символическое значение — продемонстрировать присутствие США непосредственно на территории Ирана и послать сигнал как Тегерану, так и глобальному энергетическому рынку.

Остров Харг - главный терминал по отгрузке нефти из Ирана. 

Однако даже ограниченная операция на острове неизбежно потребует значительных ресурсов. Высадка войск означает необходимость их снабжения, защиты, ротации и эвакуации. Это автоматически влечет за собой создание защищенной системы тылового обеспечения, которая сама становится целью для противника.

По оценке Вотела, для удержания Харга потребовался бы контингент уровня батальона — порядка 800–1000 военнослужащих.

Операция по изъятию урана: значительно более сложная задача

Гораздо более масштабным и сложным сценарием является попытка захвата и вывоза иранских запасов обогащенного урана.

Речь идет о глубинных объектах — таких как Натанз или Исфахан — расположенных в сотнях километров от границ Ирана. География страны, сравнимой по площади с Аляской, с преобладанием открытых равнин, не дает значительных естественных укрытий и усложняет скрытное развертывание сил.

Даже при использовании сил специальных операций, обладающих соответствующей подготовкой, такая миссия потребует значительного военного прикрытия. По оценкам, речь может идти о силах от бригады — примерно от 1 000 до 3 000–4 000 военнослужащих — только для обеспечения безопасности района проведения операции.

Кроме того, потребуется:

развертывание авиации

организация боевого воздушного патрулирования (CAP)

постоянная работа систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR)

обеспечение логистики и защиты тыловых коммуникаций

Отдельной задачей станет доставка и эвакуация сил — с использованием как вертолетов, так и военно-транспортной авиации.

Ядерный фактор: главная сложность — не штурм

Особую сложность представляет сам объект операции — обогащенный уран. По данным МАГАТЭ, речь идет примерно о 440–450 килограммах урана, обогащенного до 60%. Этот материал хранится в виде гексафторида урана в специальных цилиндрах.

При повреждении контейнеров возникает токсическая химическая опасность. Кроме того, при неправильной транспортировке необходимо избегать конфигураций, которые могут привести к неконтролируемой цепной реакции.

Именно поэтому, как подчеркивают эксперты, ключевая фаза операции — не захват объекта, а:

обнаружение материала
его идентификация
безопасная упаковка
транспортировка

Как могла бы выглядеть операция

По оценкам аналитиков, базовый сценарий выглядел бы следующим образом:

подавление угроз и изоляция района
захват входов, дорог и узлов связи
инженерное вскрытие укрепленных или заваленных объектов
работа под землей по поиску и проверке контейнеров
отделение реальных целей от ложных и проверка на наличие ловушек
упаковка материала в специальные транспортные контейнеры
вывоз с использованием авиации

При этом, по данным AP, операция, скорее всего, не ограничилась бы одним объектом. Запасы урана могут быть рассредоточены — в частности, в районах Исфахана, Натанза и, возможно, Фордо. Это означает необходимость проведения серии синхронных или последовательных операций.

Дополнительно могли бы потребоваться:

подразделения уровня 75-го полка рейнджеров или аналогичных сил для охраны
специализированные группы по нейтрализации ядерных объектов Nuclear Disablement Teams
тяжелая инженерная техника, включая экскаваторы
подготовленные площадки или даже временные взлетно-посадочные полосы

Не рейд, а экспедиционная операция

В военном отношении подобная миссия гораздо ближе не к классическому рейду спецназа, а к созданию временного защищенного экспедиционного плацдарма в глубине территории противника.

Главный вывод экспертов: даже ограниченная операция по изъятию урана — это сложная, многоэтапная и рискованная кампания, требующая значительных сил, времени и полной координации всех компонентов — от спецназа до авиации и инженерных подразделений.

Именно поэтому вопрос о целесообразности такого сценария остается открытым — несмотря на его техническую реализуемость.
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

