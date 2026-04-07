Остров или уран? Как может выглядеть наземная операция США в Иране (спойлер: не как в Ираке-2003)

На текущий момент обсуждаются два ключевых сценария: захват стратегически важного острова Харг и операция по физическому изъятию запасов обогащенного урана Ирана.
Два сценария: демонстрация силы или сложная спецоперация
Бывший командующий Центрального командования США (CENTCOM - отвечает в частности, за зону Персидского залива) Джозеф Вотел в интервью The War Zone оценивает оба варианта как технически реализуемые, однако подчеркивает их различную военную и политическую значимость.
Говоря об острове Харг — ключевом элементе иранской нефтяной инфраструктуры — он отмечает, что его захват возможен как воздушным десантом, так и морской высадкой. Однако тактическая целесообразность такого шага вызывает сомнения.
Остров расположен всего в 20 милях от побережья Ирана, что делает его крайне уязвимым для ударов иранских вооруженных сил. По сути, размещенные там подразделения окажутся под постоянной угрозой.
С военной точки зрения, захват Харга не дает очевидного преимущества, которого нельзя было бы достичь с уже существующих баз в регионе. Тем не менее, такой шаг мог бы иметь важное символическое значение — продемонстрировать присутствие США непосредственно на территории Ирана и послать сигнал как Тегерану, так и глобальному энергетическому рынку.
Остров Харг - главный терминал по отгрузке нефти из Ирана.
Однако даже ограниченная операция на острове неизбежно потребует значительных ресурсов. Высадка войск означает необходимость их снабжения, защиты, ротации и эвакуации. Это автоматически влечет за собой создание защищенной системы тылового обеспечения, которая сама становится целью для противника.
По оценке Вотела, для удержания Харга потребовался бы контингент уровня батальона — порядка 800–1000 военнослужащих.
Операция по изъятию урана: значительно более сложная задача
Гораздо более масштабным и сложным сценарием является попытка захвата и вывоза иранских запасов обогащенного урана.
Речь идет о глубинных объектах — таких как Натанз или Исфахан — расположенных в сотнях километров от границ Ирана. География страны, сравнимой по площади с Аляской, с преобладанием открытых равнин, не дает значительных естественных укрытий и усложняет скрытное развертывание сил.
Даже при использовании сил специальных операций, обладающих соответствующей подготовкой, такая миссия потребует значительного военного прикрытия. По оценкам, речь может идти о силах от бригады — примерно от 1 000 до 3 000–4 000 военнослужащих — только для обеспечения безопасности района проведения операции.
Кроме того, потребуется:
развертывание авиации
организация боевого воздушного патрулирования (CAP)
постоянная работа систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR)
обеспечение логистики и защиты тыловых коммуникаций
Отдельной задачей станет доставка и эвакуация сил — с использованием как вертолетов, так и военно-транспортной авиации.
Ядерный фактор: главная сложность — не штурм
Особую сложность представляет сам объект операции — обогащенный уран. По данным МАГАТЭ, речь идет примерно о 440–450 килограммах урана, обогащенного до 60%. Этот материал хранится в виде гексафторида урана в специальных цилиндрах.
При повреждении контейнеров возникает токсическая химическая опасность. Кроме того, при неправильной транспортировке необходимо избегать конфигураций, которые могут привести к неконтролируемой цепной реакции.
Именно поэтому, как подчеркивают эксперты, ключевая фаза операции — не захват объекта, а:
обнаружение материала
его идентификация
безопасная упаковка
транспортировка
Как могла бы выглядеть операция
По оценкам аналитиков, базовый сценарий выглядел бы следующим образом:
подавление угроз и изоляция района
захват входов, дорог и узлов связи
инженерное вскрытие укрепленных или заваленных объектов
работа под землей по поиску и проверке контейнеров
отделение реальных целей от ложных и проверка на наличие ловушек
упаковка материала в специальные транспортные контейнеры
вывоз с использованием авиации
При этом, по данным AP, операция, скорее всего, не ограничилась бы одним объектом. Запасы урана могут быть рассредоточены — в частности, в районах Исфахана, Натанза и, возможно, Фордо. Это означает необходимость проведения серии синхронных или последовательных операций.
Дополнительно могли бы потребоваться:
подразделения уровня 75-го полка рейнджеров или аналогичных сил для охраны
специализированные группы по нейтрализации ядерных объектов Nuclear Disablement Teams
тяжелая инженерная техника, включая экскаваторы
подготовленные площадки или даже временные взлетно-посадочные полосы
Не рейд, а экспедиционная операция
В военном отношении подобная миссия гораздо ближе не к классическому рейду спецназа, а к созданию временного защищенного экспедиционного плацдарма в глубине территории противника.
Главный вывод экспертов: даже ограниченная операция по изъятию урана — это сложная, многоэтапная и рискованная кампания, требующая значительных сил, времени и полной координации всех компонентов — от спецназа до авиации и инженерных подразделений.
Именно поэтому вопрос о целесообразности такого сценария остается открытым — несмотря на его техническую реализуемость.