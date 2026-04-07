Экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, завершив исторический облёт Луны

Euronews 7 апреля, 2026 12:20

Наука 0 комментариев

Общая схема миссии «Артемида-II». Возврат от Луны обеспечивается за счет ее тяготения, тормозящего корабль и позволяющего ему вернуться к Земле с минимальными затратами топлива. © Wikimedia Commons

Астронавты миссии Artemis II взяли курс на Землю, совершив полный облёт Луны. Американцам Кристине Кох, Виктору Гловеру, Риду Уайзману и канадцу Джереми Хансену удалось преодолеть самую дальнюю точку от Земли, расположенную на расстоянии в 400 171 км и достигнутую астронавтами Аполлона в 1970 году.

Ожидается, что рекорд миссии Apollo 13 будет превышен на 6 606 километров, когда экипаж достигнет предполагаемого самого дальнего расстояния от Земли: 406 778 километров.

Во время запланированного перерыва в связи – он длился 40 минут и был связан с пребыванием по ту сторону Луны - астронавты наблюдали закат и восход Солнца. Редкое зрелище, которое они намеревались увековечить, как и их предшественники на Аполлоне-8 в 1968 году.

Астронавты наблюдали как Солнце исчезло за Луной. Перед этим все четыре члена экипажа по очереди описали открывающийся перед ними вид на Луну.

"Мы просто погрузились в фантастику. Это выглядит нереально", - сказал пилот Виктор Гловер.

Хотя они и не приземлялись на Луну, их полёт войдёт в историю благодаря инклюзивности экипажа: это первый полет на Луну, в котором участвовали женщина-астронавт, чернокожий астронавт и неамериканец, отмечают обозреватели. До сих пор во всех миссиях Аполлона (1968-1972) участвовали исключительно белые американцы.

Продолжая традиции предшественников, которые поднялись на высоту около 110 километров от поверхности Луны, астронавты Артемиды II погрузились в космос глубже всех остальных.

Известный как "лунная траектория", этот маршрут без остановки на посадку использует преимущества гравитации Земли и Луны, снижая потребность в топливе.

Когда Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне восстановил связь с экипажем после временной потери сигнала на 40 минут, Кристина Кох не смогла сдержать эмоций: "Так здорово снова слышать Землю. Мы всегда будем выбирать Землю, мы всегда будем выбирать друг друга".

Президент США позвонил и поздравил астронавтов "Артемиды", совершающих облет Луны. Дональд Трамп заявил, что они "заставили всю Америку гордиться, невероятно гордиться".

 "Вы действительно современные первопроходцы, все вы", - сказал Трамп, а затем начал дружеское интервью.

Канадский астронавт Джереми Хансен призвал "это поколение и следующее сделать так, чтобы их рекорд не остался в прошлом".

Более чем шестичасовая работа по наблюдению и документированию лунной поверхности позволит человеку взглянуть на те особенности Луны, о которых мы знаем в основном по фотографиям, сделанным роботами.

Виктор Гловер подробно описал "терминатор" - границу между ночью и днем на Луне. "Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше времени, чтобы просто сидеть здесь и описывать то, что я вижу, - сказал он. - Терминатор сейчас просто фантастический. С точки зрения освещения он самый прочный из всех, что я видел".

Келси Янг, ведущий учёный миссии Artemis II, не скрывала восторга: "Такие наблюдения - это то, в чем человек уникален, как будто вы просто взяли нас с собой".

"На самом деле это похоже на абажур с крошечными отверстиями, сквозь которые пробивается свет, - продолжала описывать лунные кратеры Кристина Кох. - Они такие яркие по сравнению с остальной Луной".

Прежде чем приступить к работе, астронавты попросили разрешения дать название двум ярким кратерам. Они предложили "Интегрити" - так называется их капсула - и "Кэрролл", так звали жену командира экипажа Рида Уайзмена, умершую от рака в 2020 году.

Уайзман расплакался, когда Хансен передал этот запрос в Центр управления полётами, все четверо астронавтов обнялись.

Артемида II - это первый полет астронавтов в Луну со времен Аполлона-17 в 1972 году. Он закладывает основу для следующей экспедиции - Artemis III, в ходе которой ещё один экипаж Orion будет отрабатывать стыковку с кораблями на орбите вокруг Земли.

Кульминационная высадка двух астронавтов на Луну в районе её южного полюса должна состоятся в рамках проекта Artemis IV в 2028 году.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

