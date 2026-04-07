Не только бензин: что дорожает из-за войны в Иране

Война на Ближнем Востоке пошатнула мировую экономику. Правительствам, бизнесу, инвесторам и аналитическим центрам приходится пересматривать прогнозы: экономического роста - в сторону понижения, инфляции - в сторону повышения.

США прекратят наносить удары по Ирану "в течение двух недель - может, двух, а может, трех", заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме 31 марта. Но само по себе завершение боевых действий почти ничего не изменит.

Ключевой вопрос - восстановление судоходства в Ормузском проливе, который страны Персидского залива используют для поставок нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и другого сырья на мировой рынок. Будет ли он разблокирован - неизвестно. США, по словам Трампа, "не собираются этим заниматься".

Чем дольше пролив остается закрытым, тем тяжелее будут последствия.

Даже если война на Ближнем Востоке закончится немедленно - и Иран согласится обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, ущерба уже не избежать.

Блокировка пролива выбила с мирового рынка значительные объемы не только нефти и СПГ (до войны через него проходило около 20% мирового экспорта этих видов сырья), но также азотных удобрений, продуктов нефтехимии, алюминия, серы и гелия. После восстановления судоходства рынку потребуется время, чтобы восполнить запасы, поэтому цены быстро не снизятся.

Например, рынок нефти, которому до начала войны аналитики уверенно предсказывали профицит, окажется дефицитным не только в 2026-м, но и в 2027 году - даже в случае относительно быстрой деэскалации, предупреждают эксперты Оксфордского института энергетических исследований (OIES).

Прогноз OIES, опубликованный 27 марта, основан на умеренно оптимистичном сценарии: пик конфликта придется на апрель, после чего поставки через Ормузский пролив будут постепенно восстанавливаться. В этом случае средняя цена Brent в 2026 году составит около 92 долларов за баррель (сейчас - около 120). До войны рынок закладывал примерно 60 долларов за баррель.

Аналогичная ситуация - с газом. При этом строить прогнозы еще сложнее. Катарская государственная компания QatarEnergy, обеспечивающая около 20% мирового экспорта СПГ, заявила о повреждении своей инфраструктуры. По ее оценке, на полное восстановление уйдет до пяти лет. Сейчас котировки на нидерландском хабе TTF держатся в районе 50 евро за мегаватт-час - против примерно 30 до начала войны.

Цена первого месяца войны США и Израиля с Ираном

В еврозоне рост цен на сырье уже спровоцировал самый резкий скачок инфляции с 2022 года, следует из данных Евростата: потребительские цены в марте выросли в среднем на 2,5% в годовом выражении - против 1,9% месяцем ранее. В Германии, крупнейшей экономике региона, инфляция в марте составила 2,8% в годовом выражении - после 2% в феврале, сообщило федеральное статистическое ведомство (Destatis).

Какая инфляция по итогам марта сложилась в США - пока неизвестно. Но ожидания у экспертов мрачные. В отличие от европейских стран, которые вынуждены импортировать и нефть, и газ, США обеспечивают себя сами. Но рост мировых цен транслируется во внутренние. Средняя розничная цена галлона бензина, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), с начала войны выросла с трех до четырех долларов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) первой среди крупных международных институций обновила свой долгосрочный прогноз. В странах G20 прогноз инфляции на конец года повышен с 2,8% до 4%. В еврозоне - с 1,9% до 2,6% (в Германии - с 2,1% до 2,9%), в США - с 3,1% до 4,2%. При этом аналитики ОЭСР не исключают, что этот прогноз придется пересмотреть - неопределенность слишком велика. Она связана не только со сроками блокировки пролива и масштабом дефицита сырья. Неясно, какие меры будут принимать правительства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало снижать потребление топлива. В ряде стран - прежде всего в Азии - такие меры уже приняты. Ограничить спрос могут и центральные банки - за счет повышения ставок. В то же время субсидии и компенсации дадут обратный эффект: поддержат потребление, но усилят инфляцию.

Как рост цен на энергоресурсы отражается на потребителях

Для потребителей усиление инфляционного давления пока проявляется прежде всего в росте цен на топливо. Например, в еврозоне базовая инфляция, очищенная от волатильных компонентов, в марте не выросла, а снизилась. Зато цены на бензин и дизельное топливо - взлетели. В Германии с начала войны бензин на заправках подорожал более чем на 15%.

Также дорожают авиабилеты. Топливные расходы составляют в среднем около 30% тарифа. Кроме того, влияют перебои в работе аэропортов Ближнего Востока - в том числе международного аэропорта Дубая, крупнейшего в мире хаба. Еще один фактор - необходимость облетать охваченный войной регион.

По оценке компании Alton Aviation Consultancy, стоимость билетов на популярных маршрутах между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой в июне будет в среднем на 70% выше, чем годом ранее, а в обратном направлении - на 79%.

Рост биржевых цен на газ даст о себе знать позднее, потому что тарифы для потребителей регулируются властями, отмечают аналитики S&P Global. Однако в итоге эффект окажется более длительным и более сильным - из-за того, что газ широко используется в промышленности и энергетике.

С некоторой задержкой в цены транслируются и перебои в поставках удобрений. Если страны Персидского залива будут лишены возможности поставлять сырье в течение трех месяцев, значительно пострадают урожаи пшеницы, риса и кукурузы - культур, для которых удобрения особенно важны, предупредила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).