Бегут из Дубая? Богатые массово выбирают новый европейский рай

Причина — не только деньги.

На фоне напряжённости в регионе и ударов по ОАЭ, уверенность в «безопасной гавани» дала трещину. И тут неожиданно в игру вернулась Европа. Причём не Лондон.

На первый план выходит Милан — финансовый центр Италии, который тихо превращается в новую точку притяжения для глобальной элиты.

Главный аргумент — налоговый режим. Новые резиденты могут платить фиксированные €300 000 в год со всех зарубежных доходов. Для миллиардеров — сумма символическая, особенно на фоне европейских ставок.

Но дело не только в налогах.

Город уже давно наполнен банкирами, юристами и инвесторами, а теперь туда добавляется новая волна международных покупателей. По оценкам рынка, число иностранных клиентов выросло на 30–40% всего за пару лет.

И это сразу видно по ценам.

За последние пять лет недвижимость в Милане подорожала примерно на 38%. Средняя цена уже превышает €5 000 за квадратный метр, а в престижных районах — ещё выше. Самые востребованные локации — исторический центр, кварталы рядом с Дуомо и модные районы вроде Бреры.

В какой-то момент у этого тренда даже появилось собственное название — «опустошение Лондона».

После ужесточения налоговых правил в Великобритании часть состоятельных жителей начала искать альтернативы, и Италия оказалась готова их принять. Дополнительный бонус — программа «возвращения мозгов», позволяющая платить налог только с половины дохода в течение нескольких лет.

В итоге в страну уже переехали около 5 000 состоятельных людей, и поток не останавливается.

Меняется и сама атмосфера города. Открываются новые клубы, галереи, люксовые отели. На улице Via Monte Napoleone аренда стала одной из самых дорогих в мире — дороже, чем на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Бренды идут туда, где деньги. А деньги — уже здесь.

Параллельно похожие процессы начинаются и в Rome — туда заходят новые отели уровня Four Seasons и Rosewood Hotels & Resorts, а иностранцы всё чаще рассматривают город не как туристическую точку, а как место для жизни.

При этом сам Дубай никто со счетов не списывает. Эксперты уверены: он ещё может отыграть позиции. Но впервые за долгое время у него появился серьёзный конкурент.

И вопрос уже не в том, где больше роскоши.

А в том — где спокойнее жить.





