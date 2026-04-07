Бегут из Дубая? Богатые массово выбирают новый европейский рай

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 10:35

Всюду жизнь 0 комментариев

Ещё недавно Дубай казался идеальным убежищем для сверхбогатых — нулевые налоги, роскошь, быстрые деньги. Но ситуация начала меняться, и часть обеспеченных инвесторов уже смотрит в другую сторону.

Причина — не только деньги.

На фоне напряжённости в регионе и ударов по ОАЭ, уверенность в «безопасной гавани» дала трещину. И тут неожиданно в игру вернулась Европа. Причём не Лондон.

На первый план выходит Милан — финансовый центр Италии, который тихо превращается в новую точку притяжения для глобальной элиты.

Главный аргумент — налоговый режим. Новые резиденты могут платить фиксированные €300 000 в год со всех зарубежных доходов. Для миллиардеров — сумма символическая, особенно на фоне европейских ставок.

Но дело не только в налогах.

Город уже давно наполнен банкирами, юристами и инвесторами, а теперь туда добавляется новая волна международных покупателей. По оценкам рынка, число иностранных клиентов выросло на 30–40% всего за пару лет.

И это сразу видно по ценам.

За последние пять лет недвижимость в Милане подорожала примерно на 38%. Средняя цена уже превышает €5 000 за квадратный метр, а в престижных районах — ещё выше. Самые востребованные локации — исторический центр, кварталы рядом с Дуомо и модные районы вроде Бреры.

В какой-то момент у этого тренда даже появилось собственное название — «опустошение Лондона».

После ужесточения налоговых правил в Великобритании часть состоятельных жителей начала искать альтернативы, и Италия оказалась готова их принять. Дополнительный бонус — программа «возвращения мозгов», позволяющая платить налог только с половины дохода в течение нескольких лет.

В итоге в страну уже переехали около 5 000 состоятельных людей, и поток не останавливается.

Меняется и сама атмосфера города. Открываются новые клубы, галереи, люксовые отели. На улице Via Monte Napoleone аренда стала одной из самых дорогих в мире — дороже, чем на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Бренды идут туда, где деньги. А деньги — уже здесь.

Параллельно похожие процессы начинаются и в Rome — туда заходят новые отели уровня Four Seasons и Rosewood Hotels & Resorts, а иностранцы всё чаще рассматривают город не как туристическую точку, а как место для жизни.

При этом сам Дубай никто со счетов не списывает. Эксперты уверены: он ещё может отыграть позиции. Но впервые за долгое время у него появился серьёзный конкурент.

И вопрос уже не в том, где больше роскоши.

А в том — где спокойнее жить.
 
 
 

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

