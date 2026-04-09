Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Иран снова закрыл Ормузский пролив: в ответ на израильские удары по Ливану (1)

Euronews 9 апреля, 2026 10:24

Выбор редакции 1 комментариев

Несмотря на сделку с Вашингтоном Тегеран распорядился снова закрыть Ормузский пролив после того, как израильские военные нанесли мощный скоординированный удар по "Хезболлах" в Ливане, в результате которого погибли более 100 человек. Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на нападения Израиля на Ливан. Об этом сообщили в среду государственные СМИ.

Это произошло в тот же день, когда вступило в силу двухнедельное перемирие между Тегераном и Вашингтоном, положившее конец более чем месячным боям.

Информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что если ранее в среду два нефтяных танкера прошли через пролив с разрешения Ирана, то теперь движение прекращено.

Одним из основных пунктов соглашения о прекращении огня было то, что Иран разрешит возобновить судоходство через Ормуз, что облегчит перебои в поставках нефти и газа, из-за которых цены взлетели по всему миру.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что соглашение о прекращении огня не включает Ливан. Однако это отрицает посредник на переговорах Пакистан.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли и 837 получили ранения в результате волны авиаударов, нанесенных Израилем.

Израильские военные назвали это крупнейшим скоординированным ударом в текущей войне, сообщив, что было поражено более 100 целей "Хезболлах" в течение 10 минут в Бейруте, Южном Ливане и восточной части долины Бекаа.

"Авиаудары израильского противника по многочисленным районам Ливана, вплоть до столицы Бейрута, привели к гибели 112 человек и ранениям 837", - говорится в заявлении министерства.

Израильские военные заявили, что их целью были ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура, и обвинили "Хезболлах" в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Государство Ливан и его гражданское население должны отказаться от укоренения "Хезболлах" в гражданских районах и наращивания ее потенциала вооружений", - говорится в заявлении военных.

Израиль редко наносил удары по центру Бейрута с начала последней войны с "Хезболлах" 2 марта, но регулярно бил по южным и восточным районам Ливана и южным пригородам столицы.

До начала волны новых ударов один из представителей "Хезболлах" заявил, что группировка дает шанс посредникам добиться прекращения огня в Ливане, но "не объявляет о своей приверженности прекращению огня, поскольку израильтяне его не соблюдают".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 11:36

Важно 1 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Важно 11:26

Важно 1 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Важно 11:25

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Мир 11:23

Мир 1 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 1 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать