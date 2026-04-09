Это произошло в тот же день, когда вступило в силу двухнедельное перемирие между Тегераном и Вашингтоном, положившее конец более чем месячным боям.

Информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что если ранее в среду два нефтяных танкера прошли через пролив с разрешения Ирана, то теперь движение прекращено.

Одним из основных пунктов соглашения о прекращении огня было то, что Иран разрешит возобновить судоходство через Ормуз, что облегчит перебои в поставках нефти и газа, из-за которых цены взлетели по всему миру.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что соглашение о прекращении огня не включает Ливан. Однако это отрицает посредник на переговорах Пакистан.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли и 837 получили ранения в результате волны авиаударов, нанесенных Израилем.

Израильские военные назвали это крупнейшим скоординированным ударом в текущей войне, сообщив, что было поражено более 100 целей "Хезболлах" в течение 10 минут в Бейруте, Южном Ливане и восточной части долины Бекаа.

"Авиаудары израильского противника по многочисленным районам Ливана, вплоть до столицы Бейрута, привели к гибели 112 человек и ранениям 837", - говорится в заявлении министерства.

Израильские военные заявили, что их целью были ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура, и обвинили "Хезболлах" в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Государство Ливан и его гражданское население должны отказаться от укоренения "Хезболлах" в гражданских районах и наращивания ее потенциала вооружений", - говорится в заявлении военных.

Израиль редко наносил удары по центру Бейрута с начала последней войны с "Хезболлах" 2 марта, но регулярно бил по южным и восточным районам Ливана и южным пригородам столицы.

До начала волны новых ударов один из представителей "Хезболлах" заявил, что группировка дает шанс посредникам добиться прекращения огня в Ливане, но "не объявляет о своей приверженности прекращению огня, поскольку израильтяне его не соблюдают".