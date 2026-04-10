Хозяин маленькой собачки зарезал овчарку: ужас в Юрмале (1)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 08:24

Важно 1 комментариев

22 марта этого года в Государственную полицию поступил звонок из Юрмалы, из Слоки. Владелица собаки  сообщила, что хозяин другой собаки убил её немецкую овчарку. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, животное, к сожалению, было найдено мертвым.

Информация, полученная сотрудниками Государственной полиции, указывает на то, что овчарка выбежала из-за забора, заметив другую собаку, то есть собаку соседа, которая гуляла без поводка и находилась с хозяином.

Собака женщины напала на меньшую собаку. Соседи растащили своих собак, и, учитывая, что немецкая овчарка крупнее, хозяйка привязала свою собаку к столбу, предотвратив тем самым дальнейшую опасность.

Несмотря на то, что обе собаки успокоились, хозяин маленькой собаки забежал в дом, схватил нож и, вернувшись к привязанной немецкой овчарке, несколько раз ударил её ножом. Немецкая овчарка скончалась на месте от полученных травм.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов получили достаточные доказательства по делу и 30 марта передали уголовное дело в прокуратуру в ускоренном порядке для возбуждения уголовного преследования в отношении мужчины 1953 года рождения.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

