Информация, полученная сотрудниками Государственной полиции, указывает на то, что овчарка выбежала из-за забора, заметив другую собаку, то есть собаку соседа, которая гуляла без поводка и находилась с хозяином.

Собака женщины напала на меньшую собаку. Соседи растащили своих собак, и, учитывая, что немецкая овчарка крупнее, хозяйка привязала свою собаку к столбу, предотвратив тем самым дальнейшую опасность.

Несмотря на то, что обе собаки успокоились, хозяин маленькой собаки забежал в дом, схватил нож и, вернувшись к привязанной немецкой овчарке, несколько раз ударил её ножом. Немецкая овчарка скончалась на месте от полученных травм.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов получили достаточные доказательства по делу и 30 марта передали уголовное дело в прокуратуру в ускоренном порядке для возбуждения уголовного преследования в отношении мужчины 1953 года рождения.