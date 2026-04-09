OnlyFans и климат: спасёт ли эротика планету?

Проект Headline Newds делает ставку на внимание. Короткие ролики разбирают сложные темы — от солнечной энергетики до роли банков и нефтяных компаний — в формате, который сложно игнорировать.

Первый выпуск выглядит почти провокацией. Прескотт объясняет, что солнечная энергия способна покрыть глобальные потребности, занимая меньше земли, чем ископаемая энергетика. Всё это — в максимально «развлекательной» подаче.

Идея, впрочем, не новая. Режиссёр Адам Маккей уже использовал похожий приём в фильме «Игра на понижение», где сложные финансовые схемы объяснялись через неожиданные и запоминающиеся сцены.

Создатели не скрывают: ставка именно на шок и вирусный эффект. Они даже допускают, что ролики будут удаляться из YouTube и Instagram. Поэтому параллельно выкладывают их на OnlyFans — платформе, где аудитория меньше ожидает разговоров о климате.

Дальше — ещё жёстче. В новых эпизодах обещают говорить о банках, финансирующих нефтяные проекты, и о том, как индустрия годами скрывала масштаб проблемы.

Работает ли это? Пока рано говорить. Как способ привлечь внимание — да. Как инструмент реальных изменений: вопрос остаётся открытым.