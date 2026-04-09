Серфинг, селфи и счастливая «банан-поза»: почему в городе хотят поставить памятник тюленям

Речь о тюленях из Дунгарван, которые… освоили серфинг. Точнее — облюбовали закреплённую в реке доску и регулярно «загорают» на ней прямо в центре города.

В колонии около девяти животных, но чаще всего они выходят на «подиум» по двое или трое. И этого достаточно, чтобы собрать толпы зрителей.

Местные говорят — это уже не просто милое зрелище. Это символ города. Люди приезжают специально посмотреть, фотографы ловят кадры, а бизнесы начали использовать «серфящих тюленей» в рекламе.

История у доски почти легендарная. Её установили около 15 лет назад, и с тех пор жители буквально следят за её состоянием. После штормов её переворачивают обратно, очищают от ракушек — лишь бы тюленям было удобно.

Однажды доску унесло в море. Когда её вернули и почистили, тюлени… исчезли. Почти на девять месяцев.

И вот — возвращение.

Один из местных волонтёров вспоминает, как увидел двух тюленей на доске и начал радоваться прямо за рулём. Встречный туристический автобус в этот момент тоже замедлился — водитель и гид буквально светились от восторга, показывая редкое зрелище пассажирам.

Город отреагировал мгновенно — соцсети заполнились сообщениями «они вернулись!», а улыбки на улицах стали почти массовым явлением.

Теперь местные жители хотят пойти дальше — поставить памятник.

И не просто тюленям, а в особой позе. Когда тюлени счастливы, они изгибаются в форму буквы U — это называют «счастливый банан».

Идея проста: если уж эти животные смогли сделать город известным далеко за его пределами — почему бы не закрепить это навсегда?

Пока решения нет. Но одно ясно уже сейчас: у Дунгарвана появился символ, который не нужно было придумывать — он сам приплыл и забрался на доск