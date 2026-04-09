Серфинг, селфи и счастливая «банан-поза»: почему в городе хотят поставить памятник тюленям

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 11:20

Животные 0 комментариев

Маленький ирландский городок внезапно получил своих самых неожиданных звёзд — и теперь их хотят увековечить в бронзе.

Речь о тюленях из Дунгарван, которые… освоили серфинг. Точнее — облюбовали закреплённую в реке доску и регулярно «загорают» на ней прямо в центре города.

В колонии около девяти животных, но чаще всего они выходят на «подиум» по двое или трое. И этого достаточно, чтобы собрать толпы зрителей.

Местные говорят — это уже не просто милое зрелище. Это символ города. Люди приезжают специально посмотреть, фотографы ловят кадры, а бизнесы начали использовать «серфящих тюленей» в рекламе.

История у доски почти легендарная. Её установили около 15 лет назад, и с тех пор жители буквально следят за её состоянием. После штормов её переворачивают обратно, очищают от ракушек — лишь бы тюленям было удобно.

Однажды доску унесло в море. Когда её вернули и почистили, тюлени… исчезли. Почти на девять месяцев.

И вот — возвращение.

Один из местных волонтёров вспоминает, как увидел двух тюленей на доске и начал радоваться прямо за рулём. Встречный туристический автобус в этот момент тоже замедлился — водитель и гид буквально светились от восторга, показывая редкое зрелище пассажирам.

Город отреагировал мгновенно — соцсети заполнились сообщениями «они вернулись!», а улыбки на улицах стали почти массовым явлением.

Теперь местные жители хотят пойти дальше — поставить памятник.

И не просто тюленям, а в особой позе. Когда тюлени счастливы, они изгибаются в форму буквы U — это называют «счастливый банан».

Идея проста: если уж эти животные смогли сделать город известным далеко за его пределами — почему бы не закрепить это навсегда?

Пока решения нет. Но одно ясно уже сейчас: у Дунгарвана появился символ, который не нужно было придумывать — он сам приплыл и забрался на доск

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

