Восемь евро за редиску? Да дешевле бухать! Люди шокированы ценами на овощи (1)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 09:24

Важно 1 комментариев

LETA

Жители Латвии шокированы ценами на первую зелень и овощи.

"Зашла на Видземский ночной рынок. Купила пучок редиса и кочан салата. Восемь евро. ВОСЕМЬ. Да лучше бухать", - пишет Айя.

Смотреть в Threads

 

 

В комментариях люди делятся не менее печальным опытом: 

"У меня недавно был похожий опыт — пучок салата, пучок редиски и пучок зеленого лука — всего за 11,20 €. Я тоже была в шоке, но мне было стыдно признаться, что я не стану это брать, потому что для меня это дороговато. Я заплатила и съела свой очень дорогой салат", - рассказывает Линда.

"Ха, я как-то купила на центральном рынке две грозди винограда — светлый и темный. 22,5€!!!! Я побледнела, посмотрела на подругу и молча расплатилась, потому что стыдно было признаться, что это слишком дорого. Самое смешное, что к одной из гроздей еще была прикреплена веточка, прямо кусок дерева, я бы легко могла растопить им печь", - рассказывает Санта.

"Ха-ха-ха, девочка! Я на Рижском центральном рынке однажды заплатила 8 евро за одну маринованную головку чеснока, та же проблема, что и у тебя — не хватило слов", - прокомментировала Синтия.

"Я прекрасно понимаю эту ситуацию. Однажды в сентябре я вышла с рынка в Булдури с брокколи, цветной капустой, двумя маленькими коробочками малины и без 20 евро", - рассказывает Лелде.

"Пять яблок и 4 "шоколадных" грейпфрута". На Имантском рынке - 17 евро. Развели", - пишет Юрис.

"А я в магазине взяла два желтых помидора из Гетлини. На кассе - 5.50 евро", - отмечает другая комментатор.

"А огурцы за 9 евро?", - иронизирует Алина.

"Да это неполные 4 литра дизеля!", - сравнил какой-то мужчина.

В целом, комментаторы отмечают, что выращенные в Латвии овощи в апреле и не могут стоить других денег. Учитывая затраты на их "производство".

Комментарии (1)

Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (1)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (1)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

