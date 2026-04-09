Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Надо перенимать опыт: Таллинский зоопарк приглашает садоводов за лучшим удобрением

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 12:16

0 комментариев

ERR

Таллинcкий зоопарк объявил, что садоводы могут приезжать к ним за естественным удобрением, пишет ERR.

Травоядные животные зоопарка ежедневно производят от 30 до 40 кубометров навоза, из них треть - слоны и бегемот. Специалисты хвалят такой навоз как качественное и экологичное удобрение, которое можно вносить даже во время посадки.

В день получается примерно 15 тележек. Часть этого драгоценного "материала" уходит в сады сотрудников. Консультант по животноводству Анне Салунеэм объясняет, почему слоновий навоз так хорош. 

"Он не такой "жирный", как коровий навоз. Его можно вносить прямо во время посадки - если смешать с почвой. Он не обжигает растения, но при этом удобряет", – отметила Салунеэм.

На складской площадке зоопарка лежат целые горы компостированного перегноя. Его зоопарк использует как удобрение для выращивания корма.

"В зоопарке мы сами выращиваем на этом удобрении большое количество овощей для животных - в некоторые годы более 5 тонн, если все идет очень хорошо. Обычно 4,5–5 тонн. И мы не используем никаких других удобрений", – сказал главный садовник Таллиннского зоопарка Ханнес Марипуу.

Но купить его могут и садоводы – если у них есть грузовик. Потому что меньше трех кубометров не продают. Иначе было бы слишком много желающих с садовыми тележками и прицепами.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Загрузка

