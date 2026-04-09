Как сообщили очевидцы, мужчина только что упал, а свидетели уже успели вызвать экстренные службы.
В ожидании медиков полицейские заметили ухудшение состояния пострадавшего — у него замедлился пульс, изменился цвет лица и остановилось дыхание. Сотрудники полиции сразу приступили к сердечно-лёгочной реанимации. После начала массажа сердца мужчина снова начал дышать.
Спустя короткое время дыхание вновь прекратилось, поэтому полицейские продолжили реанимационные действия до прибытия медиков.
После прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи состояние мужчины удалось стабилизировать. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
В полиции отметили, что своевременные и решительные действия сотрудников позволили спасти жизнь мужчине.