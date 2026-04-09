Его больше интересовали кадры: биолога-инфлюэнсера обвинили в некомпетентности во время спасения кита

"Его прогнозы и предположения были на 100 процентов неверны", - заявил Свен Партайль-Бёнке - бургомистр города Тиммендорфер-Штранд, близ которого застрял на отмели горбатый кит.

По словам бургомистра, морской биолог и Instagram-инфлюэнсер Роберт Марк Леман повлиял на принятие неверных решений во время миссии по спасению кита, из-за чего "было потеряно драгоценное время".

Леман, известный также своими фильмами о дикой природе, изначально представлял себя компетентным экспертом, но сотрудничество с ним оказалось "очень сложным", кроме того, возникли напряженные отношения с Институтом исследований наземной и водной дикой природы (ITAW), сказал Партайль-Бёнке.

Когда спасатели пытались помочь киту, возникало ощущение, что Лемана интересуют только удачные фото- и видеокадры. В результате Леман хоть и не был отстранен от участия в миссии, но потерял центральную роль - ему "больше не разрешалось руководить операцией на борту полицейского судна", цитирует бургомистра Die Welt.

Лемана также обвиняют в том, что из-за его неверных советов спасатели потеряли кита, когда он однажды смог сойти с отмели, и слишком долго устанавливали его местонахождение после этого.

Сам Леман пока никак не прокомментировал обвинения, а его аккаунт в Instagram деактивирован, пишет Die Welt. Возглавляемая им негосударственная организация Mission Erde e.V. сообщила изданию Bild, что Леман сейчас занят другим проектом, требующим полной концентрации. Ранее он заявлял, что покинул миссию по спасению кита против своей воли.