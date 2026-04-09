Его больше интересовали кадры: биолога-инфлюэнсера обвинили в некомпетентности во время спасения кита

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 11:56

Всюду жизнь

Scanpix/ Photo: Marcus Brandt/dpa

Инфлюэнсера-биолога Лемана обвинили в некомпетентности во время миссии по спасению кита, пишет "Дойче велле".

"Его прогнозы и предположения были на 100 процентов неверны", - заявил Свен Партайль-Бёнке - бургомистр города Тиммендорфер-Штранд, близ которого застрял на отмели горбатый кит.

По словам бургомистра, морской биолог и Instagram-инфлюэнсер Роберт Марк Леман повлиял на принятие неверных решений во время миссии по спасению кита, из-за чего "было потеряно драгоценное время".

Леман, известный также своими фильмами о дикой природе, изначально представлял себя компетентным экспертом, но сотрудничество с ним оказалось "очень сложным", кроме того, возникли напряженные отношения с Институтом исследований наземной и водной дикой природы (ITAW), сказал Партайль-Бёнке.

Когда спасатели пытались помочь киту, возникало ощущение, что Лемана интересуют только удачные фото- и видеокадры. В результате Леман хоть и не был отстранен от участия в миссии, но потерял центральную роль - ему "больше не разрешалось руководить операцией на борту полицейского судна", цитирует бургомистра Die Welt.

Лемана также обвиняют в том, что из-за его неверных советов спасатели потеряли кита, когда он однажды смог сойти с отмели, и слишком долго устанавливали его местонахождение после этого.

Сам Леман пока никак не прокомментировал обвинения, а его аккаунт в Instagram деактивирован, пишет Die Welt. Возглавляемая им негосударственная организация Mission Erde e.V. сообщила изданию Bild, что Леман сейчас занят другим проектом, требующим полной концентрации. Ранее он заявлял, что покинул миссию по спасению кита против своей воли.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

