У нас как у тётушки Мирты — все бумаги в порядке: Пуче объясняет корни недоверия в обществе

"У нас как у тётушки Мирты - все бумаги в порядке. Когда произошёл этот инцидент, то все службы вроде-как свою работу сделали. И смотрели друг на друга. А что тот? А почему так? Кто сообщил. Кто нажал кнопку об оповещении", - рассуждает Пуче.

По его словам, формально службы выполняют свои обязанности, однако на практике между ведомствами возникает неопределённость. Он отметил, что во время подобных происшествий иногда становится неясно, кто должен первым сообщать информацию, кто отвечает за запуск системы мобильных оповещений и на какую территорию должны распространяться предупреждения.

В результате, как отметил Пуче, решения принимаются в последний момент — например, когда уведомление решают отправить сразу всем пользователям, что может приводить к техническим сбоям и зависанию приложений.

Журналист также признал, что Латвия в целом усиливает оборонные возможности, однако, по его мнению, важно, чтобы каждая новая ситуация учитывала ошибки предыдущих случаев. В качестве примера он привёл недавний случай, когда, по сообщениям, двигатель от беспилотника был найден местным жителем.

«Было бы лучше, если бы такие находки делали военные, а не крестьяне», — отметил он.

Пуче также обратил внимание на тот факт, что беспилотник смог преодолеть защитную систему, которую ранее называли эффективным барьером для обнаружения подобных объектов. По его мнению, необходимо выяснить, каким маршрутом двигался дрон и откуда именно он мог прилететь — не исключено, что не только со стороны России, но и, например, со стороны Балтийского моря.

Журналист подчеркнул, что подобные инциденты следует воспринимать максимально серьёзно и тщательно анализировать каждую деталь, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.