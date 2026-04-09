У нас как у тётушки Мирты — все бумаги в порядке: Пуче объясняет корни недоверия в обществе

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 15:11

Мнения 0 комментариев

TV24

Недоверие общества к заявлениям о безопасности связано с неясностью действий служб во время инцидентов с беспилотниками на приграничных территориях. Об этом в эфире передачи Preses klubs на телеканале TV24 заявил журналист и телеведущий Армандс Пуче.

"У нас как у тётушки Мирты - все бумаги в порядке. Когда произошёл этот инцидент, то все службы вроде-как свою работу сделали. И смотрели друг на друга. А что тот? А почему так? Кто сообщил. Кто нажал кнопку об оповещении", - рассуждает Пуче.

По его словам, формально службы выполняют свои обязанности, однако на практике между ведомствами возникает неопределённость. Он отметил, что во время подобных происшествий иногда становится неясно, кто должен первым сообщать информацию, кто отвечает за запуск системы мобильных оповещений и на какую территорию должны распространяться предупреждения.

В результате, как отметил Пуче, решения принимаются в последний момент — например, когда уведомление решают отправить сразу всем пользователям, что может приводить к техническим сбоям и зависанию приложений.

Журналист также признал, что Латвия в целом усиливает оборонные возможности, однако, по его мнению, важно, чтобы каждая новая ситуация учитывала ошибки предыдущих случаев. В качестве примера он привёл недавний случай, когда, по сообщениям, двигатель от беспилотника был найден местным жителем.

«Было бы лучше, если бы такие находки делали военные, а не крестьяне», — отметил он.

Пуче также обратил внимание на тот факт, что беспилотник смог преодолеть защитную систему, которую ранее называли эффективным барьером для обнаружения подобных объектов. По его мнению, необходимо выяснить, каким маршрутом двигался дрон и откуда именно он мог прилететь — не исключено, что не только со стороны России, но и, например, со стороны Балтийского моря.

Журналист подчеркнул, что подобные инциденты следует воспринимать максимально серьёзно и тщательно анализировать каждую деталь, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

