Press.lv
Росликов перестал быть председателем партии «Стабильности!»

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Депутат Рижской думы, руководитель фракции «Стабильности!» и лидер партии Алексей Росликов в понедельник ушел с должности председателя и члена правления политической партии, сообщила руководительница распавшейся в Сейме фракции «Стабильности!» Светлана Чулкова.

Как отметила Чулкова, Росликов сообщил правлению, что «месть государства ему лично направлена ​​также против партии». Решение было принято «для того, чтобы не препятствовать развитию и работе партии».

Чулкова сообщила агентству LETA, что новый состав правления планируется обсудить на следующем заседании, а также в ближайшее время планируется провести конгресс для избрания нового члена правления и председателя. Она добавила, что сообщит о времени проведения конгресса отдельно.

Росликов, будучи в Белоруссии, получил из Латвии срочную повестку о переносе суда по его делу на 9 апреля. Хотя изначально заседание должно было проходить на 40 дней позже.

Росликов заметил, что данное решение было принято после того, как он приехал на переговоры в Белоруссию.

"Я допускаю, что, скорее всего, суд сегодня примет какое-нибудь крайне кардинальное решение, которое не позволит мне вернуться домой. И, как результат, не позволит участвовать в выборах, которые состоятся в октябре", – сказал он.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

