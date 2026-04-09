Росликов перестал быть председателем партии «Стабильности!»

Как отметила Чулкова, Росликов сообщил правлению, что «месть государства ему лично направлена ​​также против партии». Решение было принято «для того, чтобы не препятствовать развитию и работе партии».

Чулкова сообщила агентству LETA, что новый состав правления планируется обсудить на следующем заседании, а также в ближайшее время планируется провести конгресс для избрания нового члена правления и председателя. Она добавила, что сообщит о времени проведения конгресса отдельно.

Росликов, будучи в Белоруссии, получил из Латвии срочную повестку о переносе суда по его делу на 9 апреля. Хотя изначально заседание должно было проходить на 40 дней позже.

Росликов заметил, что данное решение было принято после того, как он приехал на переговоры в Белоруссию.

"Я допускаю, что, скорее всего, суд сегодня примет какое-нибудь крайне кардинальное решение, которое не позволит мне вернуться домой. И, как результат, не позволит участвовать в выборах, которые состоятся в октябре", – сказал он.