Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Трамп обвинил НАТО в предательстве и вспомнил о Гренландии

9 апреля, 2026 13:53

Мир 0 комментариев

"Я вас внимательно слушаю. Говорите!"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил партнеров по НАТО в недостаточной поддержке в войне с Ираном и снова поднял тему Гренландии. "НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет, когда мы снова будем в нем нуждаться", - написал он заглавными буквами в своей соцсети Truth Social после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду, 8 апреля. Союзникам, по словам Трампа, следует вспомнить о Гренландии, которую он назвал "большим, плохо управляемым куском льда".

Арктический остров, который Трамп в начале года хотел присоединить к США, является территорией партнера по НАТО - Дании. Трамп также призывал союзников по альянсу поддержать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива, но те воздержались от обязательств на фоне продолжающихся боевых действий.

Проблема Ормузского пролива

Иран заблокировал пролив в начале марта в ответ на авиаудары США и Израиля. Транспортировка нефти и сжиженного газа из Персидского залива через Ормузский пролив оказалась фактически невозможной, мировые цены стремительно выросли. После заключения перемирия Тегеран согласился временно вновь открыть пролив.

Трамп неоднократно критиковал недостаточную, по его словам, поддержку со стороны партнеров по НАТО в войне против Ирана. Ряд его высказываний породил опасения относительно возможного выхода США из Североатлантического альянса. Однако для выхода США из НАТО потребовалось бы одобрение Сената двумя третями голосов, а это считается крайне маловероятным.

 Встреча с Рютте в Белом доме

Дональд Трамп встретился с Марком Рютте в Белом доме 8 апреля. После переговоров Рютте заявил телеканалу CNN, что Трамп "явно разочарован" альянсом и рядом государств-членов, но при этом назвал встречу "очень открытой дискуссией между двумя друзьями". На вопросы о том, говорил ли Трамп о выходе США из НАТО, Рютте раз за разом уклонялся от ответа.

Касательно обвинений США в том, что некоторые страны НАТО не выполнили своих обязательств, Рютте ответил: "Некоторые - да, не выполнили, но большинство европейских стран сделали то, что обещали". Он добавил, что понимает разочарование Трампа многими союзниками по альянсу.

Спор вокруг Гренландии

В начале года Трамп открыто заявлял о намерении аннексировать стратегически важный арктический остров - при необходимости силой. После волны возмущения среди европейских партнеров по НАТО он отказался от этих планов, но настаивал на переговорах по данной теме. НАТО тем временем запустило новую операцию по усилению военного присутствия в Арктике.

Дания и правительство Гренландии, пользующейся широкой автономией, категорически отвергают присоединение Гренландии к США. Копенгаген предупреждал, что аннексия Гренландии Соединенными Штатами означала бы конец западного оборонного альянса. Трамп обосновывал свои планы утверждением, что в противном случае Гренландия окажется беззащитной перед Россией и Китаем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

