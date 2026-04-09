Трамп обвинил НАТО в предательстве и вспомнил о Гренландии

Арктический остров, который Трамп в начале года хотел присоединить к США, является территорией партнера по НАТО - Дании. Трамп также призывал союзников по альянсу поддержать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива, но те воздержались от обязательств на фоне продолжающихся боевых действий.

Проблема Ормузского пролива

Иран заблокировал пролив в начале марта в ответ на авиаудары США и Израиля. Транспортировка нефти и сжиженного газа из Персидского залива через Ормузский пролив оказалась фактически невозможной, мировые цены стремительно выросли. После заключения перемирия Тегеран согласился временно вновь открыть пролив.

Трамп неоднократно критиковал недостаточную, по его словам, поддержку со стороны партнеров по НАТО в войне против Ирана. Ряд его высказываний породил опасения относительно возможного выхода США из Североатлантического альянса. Однако для выхода США из НАТО потребовалось бы одобрение Сената двумя третями голосов, а это считается крайне маловероятным.

Встреча с Рютте в Белом доме

Дональд Трамп встретился с Марком Рютте в Белом доме 8 апреля. После переговоров Рютте заявил телеканалу CNN, что Трамп "явно разочарован" альянсом и рядом государств-членов, но при этом назвал встречу "очень открытой дискуссией между двумя друзьями". На вопросы о том, говорил ли Трамп о выходе США из НАТО, Рютте раз за разом уклонялся от ответа.

Касательно обвинений США в том, что некоторые страны НАТО не выполнили своих обязательств, Рютте ответил: "Некоторые - да, не выполнили, но большинство европейских стран сделали то, что обещали". Он добавил, что понимает разочарование Трампа многими союзниками по альянсу.

Спор вокруг Гренландии

В начале года Трамп открыто заявлял о намерении аннексировать стратегически важный арктический остров - при необходимости силой. После волны возмущения среди европейских партнеров по НАТО он отказался от этих планов, но настаивал на переговорах по данной теме. НАТО тем временем запустило новую операцию по усилению военного присутствия в Арктике.

Дания и правительство Гренландии, пользующейся широкой автономией, категорически отвергают присоединение Гренландии к США. Копенгаген предупреждал, что аннексия Гренландии Соединенными Штатами означала бы конец западного оборонного альянса. Трамп обосновывал свои планы утверждением, что в противном случае Гренландия окажется беззащитной перед Россией и Китаем.