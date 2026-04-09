Буянили в 15-ом троллейбусе: полиция разыскивает девушек

По данным полиции, инцидент произошёл 16 марта около 23:00 в 15-м троллейбусе, следовавшем от Латвийского университета в направлении Кенгарагса. Сообщается, что находившиеся в салоне девушки вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок. При выходе из транспорта одна из них применила физическое воздействие к другому пассажиру.

В связи с произошедшим в полиции начат административный процесс по факту нарушения общественного порядка — за действия, противоречащие общепринятым нормам поведения, нарушающие покой людей или создающие угрозу безопасности.

За подобное правонарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 500 евро.

Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями разыскиваемых девушек и, в случае их опознания, сообщить информацию по телефону 67191115 или по номеру экстренных служб 112.