Вода без «вечной химии»: найден фильтр, который убирает до 98% опасных веществ

Учёные из Flinders University заявили о технологии, которая способна удалять до 98% так называемых «вечных химикатов» — веществ группы PFAS.

Это те самые соединения, которые накапливаются в воде, почве и даже в организме человека — и почти не разлагаются.

Главная проблема всегда была в «коротких» PFAS — они слишком подвижны и проходят через большинство фильтров.

Но теперь появился новый подход.

Учёные создали крошечные «ловушки» — молекулярные наноклетки, которые буквально захватывают эти вещества внутри себя.

Не просто фильтруют.

А удерживают.

И делают это иначе, чем традиционные материалы — за счёт особого механизма связывания на молекулярном уровне.



В тестах система показала не только высокую эффективность, но и устойчивость — фильтр можно использовать несколько раз без потери результата.

И вот здесь начинается самое интересное.

Потому что PFAS — это не редкая лабораторная проблема. Эти вещества используют в промышленности, в пенах для тушения пожаров, в бытовых покрытиях.

Они уже есть в воде по всему миру.

И если технология действительно выйдет из лаборатории — это может изменить сам подход к очистке питьевой воды.

Пока это ещё не «фильтр в каждом доме».

Но впервые за долгое время у проблемы, которую называли «вечной», появился вполне конкретный ответ.

