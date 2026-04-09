Телефонный мошенник из Латвии попался в Литве: дело передано в суд

Генеральная прокуратура в четверг сообщила, что от действий организованной группы телефонных мошенников в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года в Литве пострадали 25 человек, а добычей преступников стали более 237 тыс. евро.

Сложное и масштабное досудебное расследование провели сотрудники Управления по расследованию имущественных преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

На скамье подсудимых окажутся 34-летний гражданин Эстонии и 22-летний гражданин Латвии. Они обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы с другими лицами по заранее подготовленному плану, завладели чужими электронными платежными средствами и данными для подтверждения личности их пользователей, незаконно подключались к информационным системам и осуществляли финансовые операции.

По данным досудебного расследования, звоня потерпевшим, члены организованной группы на русском языке представлялись представителями банков, сотрудниками полиции или другими лицами, вовлекая их в разговор. Чаще всего потерпевшим сообщали неприятную новость – о якобы произошедшем взломе их банковского счета или незаконно взятом на их имя кредите, после чего обещали помощь.

Подозревается, что, втираясь в доверие, преступники выманивали у людей данные электронного банкинга и другую важную информацию, а нередко – сами банковские платежные карты и наличные деньги. Используя полученную обманным путем информацию или банковские карты потерпевших, обвиняемые опустошали банковские счета, брали на их имя кредиты, открывали новые счета и использовали их для перевода денег, выманенных у других лиц.

В ходе обыска по месту временного проживания гражданина Латвии сотрудники полиции также обнаружили три пакетика с наркотическим веществом – коноплей, поэтому ему также предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Вильнюсский участковый суд.