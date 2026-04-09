Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Телефонный мошенник из Латвии попался в Литве: дело передано в суд

© LETA 9 апреля, 2026 17:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Вильнюсская участковая прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором двое телефонных мошенников из-за рубежа обвиняются в мошенничестве, незаконном приобретении и использовании платежных карт и их данных, а также незаконном подключении к информационным системам. Ущерб составил 237 тыс. евро.

Генеральная прокуратура в четверг сообщила, что от действий организованной группы телефонных мошенников в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года в Литве пострадали 25 человек, а добычей преступников стали более 237 тыс. евро.

Сложное и масштабное досудебное расследование провели сотрудники Управления по расследованию имущественных преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

На скамье подсудимых окажутся 34-летний гражданин Эстонии и 22-летний гражданин Латвии. Они обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы с другими лицами по заранее подготовленному плану, завладели чужими электронными платежными средствами и данными для подтверждения личности их пользователей, незаконно подключались к информационным системам и осуществляли финансовые операции.

По данным досудебного расследования, звоня потерпевшим, члены организованной группы на русском языке представлялись представителями банков, сотрудниками полиции или другими лицами, вовлекая их в разговор. Чаще всего потерпевшим сообщали неприятную новость – о якобы произошедшем взломе их банковского счета или незаконно взятом на их имя кредите, после чего обещали помощь.

Подозревается, что, втираясь в доверие, преступники выманивали у людей данные электронного банкинга и другую важную информацию, а нередко – сами банковские платежные карты и наличные деньги. Используя полученную обманным путем информацию или банковские карты потерпевших, обвиняемые опустошали банковские счета, брали на их имя кредиты, открывали новые счета и использовали их для перевода денег, выманенных у других лиц.

В ходе обыска по месту временного проживания гражданина Латвии сотрудники полиции также обнаружили три пакетика с наркотическим веществом – коноплей, поэтому ему также предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Вильнюсский участковый суд.

Комментарии (0)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

