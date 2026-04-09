В Финляндии запускают первый в мире могильник ядерных отходов

Комплекс станет последним пристанищем для тонн опасных радиоактивных отходов.

Строительство Онкало (в переводе с финского — «пещера») началось на западном побережье в 2004 году. Объект стоимостью 1 млрд евро планируют эксплуатировать до 2120‑х годов.

Объект расположен на острове Олкилуото, в густо лесистой местности. Ближайший город — Эурайоки, примерно в 15 километрах, где живут около 9 000 человек, многие из которых работают на АЭС или в хранилище.

Площадка находится рядом с тремя из пяти финских ядерных реакторов. Ее выбрали из‑за скального грунта, известного высокой стабильностью и низким риском землетрясений.

Поэтому ядерная семиотика пытается разработать предупреждающие знаки о хранилищах ядерных отходов, которые были бы понятны людям и через 10 000 лет — или даже гораздо позже, ведь для того, чтобы ядерные отходы перестали быть опасными, требуются сотни тысяч лет.

«У нас уже были Чернобыль и Фукусима и, разумеется, ядерные отходы. Возможно, мы сейчас подходим к какому‑то решению этой проблемы, — говорит Юха Аромаа, заместитель руководителя программы Greenpeace Finland, — но больше никто в мире даже не приблизился к тому, чтобы ее решить».

В 1994 году был принят закон, обязывающий ядерные отходы, образующиеся в Финляндии, обрабатывать, хранить и окончательно захоранивать в пределах национальных границ.

«Тогда часть отходов еще вывозилась за границу, но мы хотели сами нести за них ответственность», — сказала министр окружающей среды Финляндии Сари Мультала.

При этом Мультала не исключила, что со временем страна может принять ограниченные объемы ядерных отходов из других государств.

«Важно, чтобы объект был изолирован от цивилизации и людей на поверхности — из‑за излучения, которое создают отходы», — говорит Туомас Пере, геолог компании Posiva Oy, отвечающей за обращение с ядерными отходами в Финляндии.

«Но главное, что такое окончательное захоронение позволяет обращаться с отходами безопаснее, чем при хранении на наземных объектах», — добавил он.

С помощью дистанционно управляемой техники на расположенном поблизости заводе по капсулированию отработавшие топливные стержни будут помещать в медные контейнеры и закапывать в тоннелях на глубине более 400 метров, засыпая их «буферными» слоями бентонитовой глины, поглощающей воду.

Онкало рассчитан на 6 500 тонн отработавшего ядерного топлива, уточняют в Posiva.

Согласно докладу Международного агентства по атомной энергии за 2022 год, с 1950‑х годов произведено почти 400 000 тонн отработавшего топлива: две трети остаются во временных хранилищах, еще треть перерабатывается по сложной технологии.

Сейчас отработавшее ядерное топливо временно хранится в бассейнах выдержки при отдельных реакторах, а также в сухих контейнерных хранилищах на поверхности.

Однако геологическое захоронение ядерных отходов по‑прежнему сопряжено с «неопределенностями», предупреждает Эдвин Лайман, директор программы по ядерной безопасности в Союзе обеспокоенных ученых, американской некоммерческой организации.

«По моему мнению, хороших вариантов обращения с ядерными отходами не существует, но важно выбрать наименее плохой», — сказал он.

По его словам, постоянное размещение ядерных отходов под землей лучше, чем хранение их на поверхности, поскольку в последнем случае материалы более уязвимы для диверсий.

При этом основное бремя рисков, связанных с такими хранилищами, ляжет на «будущие поколения», добавил Лайман.