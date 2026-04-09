Повредил самокат и справил нужду посреди улицы: полиция задержала хулигана (ВИДЕО)

Камеры видеонаблюдения, установленные в городе, зафиксировали, что мужчина повреждает арендованные самокаты и справляет естественные нужды прямо на дороге. На место происшествия оперативно прибыл патруль муниципальной полиции, который задержал нарушителя.

Мужчина 1984 года рождения был привлечён к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона об административных наказаниях за нарушение общественного порядка — несоблюдение общепринятых норм поведения, нарушение покоя граждан и создание угрозы собственной безопасности или безопасности других людей.

Поскольку в произошедшем также установлено повреждение чужого имущества, за что предусмотрена и уголовная ответственность, на место была вызвана Государственная полиция, и задержанный передан для дальнейших процессуальных действий.