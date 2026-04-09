Нужно срочное решение: Силиня берет еще одну проблему под личный контроль

На прошлой неделе передача TV3 "Nekā personīga" сообщила, что если в ближайшие недели правительство не примет решение, с января услуга электронной подписи может стать недоступна.

По словам Сабаевса, Силиня обсудила ситуацию с министром умного управления и регионального развития Раймондом Чударсом и министром финансов Арвилом Ашераденсом.

Ответственным за электронную подпись министерствам - Министерству сообщения и Министерству умного управления и регионального развития - поручено как можно скорее представить правительству четкое решение для обеспечения непрерывности услуги, уточнил Сабаевс.

Передача "Nekā personīga" еще в прошлом году сообщала, что в этом году у государственного предприятия "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) истекает выданный правительством десять лет назад мандат на обслуживание электронной подписи.

Решение о том, кто и как будет обеспечивать эту услугу в дальнейшем, затянулось настолько, что ЛГЦРТ предупреждает: если в ближайшие недели правительство не примет решение, с января услуга электронной подписи может стать недоступна.